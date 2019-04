Fernando Schwartz y Carmen Posadas, en el 20 aniversario de la Feria del Libro Carmen Posadas con Alonso de la Torre en Cáceres en 2017. :: hoy Sánchez Adalid, Tontxu y Mar Azabal, entre otros, estarán en la cita, que este año retrasa su apertura al 26 de abril CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Martes, 2 abril 2019, 08:46

La Feria del Libro de Cáceres cumple en unos días 20 años desde su primera edición. Será un aniversario discreto, para el que no se ha pensado ninguna actividad conmemorativa, aunque según César Vicho, el gerente de Ifeca, la institución que organiza esta feria, «es de agradecer» que un acontecimiento como éste continúe robusto y en marcha. Sea como sea el programa los cacereños acuden a la llamada de las casetas, por la que suelen pasar unas 30.000 personas cada edición.

No se prevén grandes cambios para la cita de este año más allá de las fechas. La tardía Semana Santa ha obligado a reorganizar el calendario de actividades. Habitualmente, en las últimas ediciones la inauguración tenía lugar en torno al 20 de abril, pero este año abrirá sus puertas el 26 de abril, viernes, y clausurará el día 5 de mayo. No habrá casetas abiertas el propio día 23 de abril, que se celebra el Día del Libro y que suele convertirse en una jornada masiva de venta de ejemplares.

AUTORES DESTACADOS Fernando Schwartz 'Que vaya Meneses', editorial Espasa. 1 de mayo, miércoles, a las 19,45 horas. Carmen Posadas 'La maestra de títeres', editorial Espasa 3 de mayo, viernes, a las 19,45 horas. Jesús Sánchez Adalid 'Los baños del pozo azul', de HarpersColins Ibérica. 30 de abril, martes a las 19,45. Jesus M Gómez Flores. 'La complicidad de los amantes'. Editorial Takara. 4 de mayo a las 18,00 horas. Tontxu '¿A quién quieres más, a tu padre o a mí?'. Cajas de Cartón. 4 de mayo a las 19,45.

Hace tiempo que la Feria del Libro no tiene un hilo conductor temático. La salida del gremio de los libreros del comité organizador hizo que fuera Ifeca la única entidad de la que depende la organización de esta cita. No cuenta con la figura de un director que vele por la coherencia de los contenidos. La Feria del Libro de Cáceres, cuyo presupuesto en los últimos años no ha superado los 20.000 euros, ha sido una combinación entre algunos autores nacionales en gira y una gran cantidad de títulos de editoriales modestas y autoediciones. No faltan tampoco los autores locales, que representan un escaparate de la producción literaria de la ciudad.

De los nombres que hay confirmados hasta ahora destaca el escritor, presentador de televisión y ex diplomático Fernando Schwartz, que dará a conocer su último libro 'Que vaya Meneses', de la editorial Espasa. Llegará a la caseta de presentaciones el próximo 1 de mayo a las 19,45. La obra trata, en tono de comedia, de los vericuetos de la diplomacia y la política internacional. También publicada por Espasa es la novela de Carmen Posadas 'La maestra de títeres', un repaso por la vida de Beatriz Calanda, conocida por ser la gran dama de la jet set madrileña. Esta presentación tendrá lugar el 3 de mayo a las 19,45.

Otro de los autores con más predicamento es Jesús Sánchez Adalid, que estará el martes 30 de abril a las 19, 45 dando a conocer 'Los baños del pozo azul', de HarpersColins Ibérica.

Otros autores

El columnista de HOY José R. Alonso de la Torre presentará su obra 'Expediente Ojos de Orgasmo' de Editorial La Moderna. La ilustradora cacereña Mar Azabal junto a Germán Machado presentarán '¡Baja de esa nube!', un álbum ilustrado de Ediciones Ekaré.

Tendrán presencia en esta cita con la literatura editoriales locales como la Asociación Cultural Letras Cascabeleras. Luis Corrales presentará en este sello 'Sombras en el espejo'. Alonso J. Corrales Gaitán presentará 'San Jorge. Patrón de Cáceres', un libro editado por la hermandad San Jorge y TAU Editores.

Norbanova, la activa asociación y editorial cacereña, también tendrá representación en esta feria con Hilario Jiménez y su obra 'Terra' y Rosario Troncoso con 'Relámpagos'. Su director, Jesús M. Gómez Flores presentará la obra 'La complicidad de los amantes', de la editorial Takara.

El cantautor Tontxu Ipiña García mostrará '¿A quién quieres más, a tu padre o a mí'?, de la editorial Cajas de Cartón. Israel J. Espino dará a conocer 'Extremadura Secreta: brujas, sabias y hechiceras', de la Editorial Almuzara.

Diputación, Ayuntamiento, UEx y otras entidades darán a conocer también sus publicaciones.