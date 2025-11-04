La XI Feria Arte Aparte comienza hoy en Jarilla

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La XI Feria Arte Aparte comienza hoy martes con una acción inclusiva en la localidad cacereña de Jarilla, uno de los municipios afectados por los incendios del pasado verano, donde hará una primera parada la actividad ‘Sinergia rural’, con una exposición colectiva y una intervención inclusiva al aire libre. Jarilla se convierte así en la puerta de entrada del programa itinerante de Arte Aparte que lleva la creación contemporánea a la vida cotidiana de los pueblos desde el 4 hasta el 17 de noviembre.