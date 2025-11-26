La XI Feria Arte Aparte cierra su programación con propuestas muy variadas

La XI Feria de Arte Aparte de Cáceres afronta su último fin de semana con tres citas que proponen performance, música ancestral y electrónica. ... El programa se concentra en el espacio Belleartes con entrada libre hasta completar aforo.

Así, este viernes, 28 de noviembre, a las 21.30 horas, se presenta la propuesta ‘Goya reload’, que convoca al pintor aragonés como testigo incómodo del presente. El performer Samuel Hereza trabaja con cuerpo, imagen y capas sonoras para interrogar poder, violencia y memoria desde una escena directa y sin solemnidad. Utiliza el cuerpo como lienzo vivo, el gesto como pincel y la mirada del público como parte de la composición, informa la organización en nota de prensa.

El sábado, día 29, a las 21.00 horas, se presenta ‘Abóbora’, un proyecto de Leticia Alejos que abre la noche con didgeridoo y electrónica en directo. Loops en tiempo real, texturas ambiente y pulsos de club que se encienden y apagan como una respiración. Una deriva hipnótica y física, pensada para escuchar con el cuerpo. A las 22.00 horas, la cabina pasa a TYphone (Belio & Jungle Cruz), dos veteranos de la escena pacense que firman un recorrido por breakbeat, electro, halftime y drum & bass, con paradas en UK bass y destellos rave.

Y el domingo, 30 (19.00 horas), ‘Sinergia rural’ firma el cierre con una muestra de videoarte al aire libre en el paraje del embalse Horno Tejero, en Cordobilla de Lácara. Se trata de una experiencia de contemplación que hace dialogar imagen, sonido y paisaje, y subraya el vínculo de la feria con los pueblos.