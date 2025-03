El feminismo cacereño escenifica su división sobre el 8M con dos manifestaciones

El movimiento feminista cacereño hará evidentes sus diferentes posturas mañana viernes en la conmemoración del 8M con dos actos diferentes y que no coincidirán en tiempo ... y espacio por primera vez.

Según un comunicado la Plataforma de Mujeres de Cáceres Abolicionista «no secundará la marcha 'oficial', convocada para el Día Internacional de la Mujer trabajadora en la capital cacereña» y que saldrá de la plaza de América (Cruz de los Caídos) a las 18.30 para llegar hasta la Plaza Mayor. En su lugar esta organización hará una concentración independiente a las 19.30 en el Quiosco de la Música de la avenida de España.

La diferencia fundamental respecto al año pasado es que en 2023 este grupo contó con su propio bloque en la marcha oficial, organizada por la PMPI (Plataforma Mujeres por la Igualdad de Cáceres). Aunque separadas, llegaron a la Plaza, en donde se leyó el comunicado de la PMPI.

Contra el partidismo

Según afirma la Plataforma Mujeres Abolicionistas este año llevan a cabo convocatoria propia «por el uso partidista que se le da a la marcha, con representantes de partidos y sindicatos en su cabecera que, al mismo tiempo que exigen la mejora de los derechos de las mujeres promueven y actúan medidas y leyes que los destruyen». Manifiestan que no quieren llevar más banderas que las feministas y que no quieren se partícipes «de una manifestación que se ha convertido en un instrumento manoseado por los partidos de todo el espectro político y por organizaciones que no velan por nuestros derechos más básicos».

Estas mujeres feministas reclama, «el fortalecimiento de la ley para poner fin a la violencia machista, la abolición del sistema prostitucional y la explotación reproductiva de las mujeres, la pornografía como escuela de violencia hacia las mujeres», según su escrito. La PMPI, la plataforma que organiza la marcha oficial, que centra este año su manifestación en la precariedad laboral femenina, también rechazan la pornografía, la prostitución, la trata con fines de explotación sexual y a los hombres que «consumen los cuerpos de mujeres y niñas» así como los vientres de alquiler, pero no aluden expresamente como sí hace la Plataforma de Mujeres Cáceres Abolicionista, a «la defensa de las categorías deportivas femeninas y de los espacios específicos para las mujeres en baños públicos, vestuarios, Cáceres y hospitales». La PMPI

La fractura del movimiento feminista se produce también a nivel nacional por cuestiones como la abolición de la prostitución y los derechos trans. En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha declarado que irá a las dos manifestaciones.

La de Cáceres es tradicionalmente la más masiva de la región. El año pasado asistieron a ella un total de 3.500 personas. Como acto final se celebrará, igual que en las últimas ediciones, una performance a cargo del Conservatorio Profesional de Danza.

Por otra parte, la Diputación de Cáceres ha repartido a las bibliotecas y agencias de lectura de la provincia 300 maletas que contienen cuatro 'Cuentos para la Igualdad', que hablan de la igualdad de género y contra el racismo.