Felipe Vela: «Mi vuelta a la política no beneficia al PSOE en absoluto»

En el tango 20 años no es nada, y para Felipe Vela, cacereño, empresario, auditor de cuentas ya jubilado y exconcejal, parece que tampoco. En ... 2003 entró en el Consistorio, «como independiente», recuerda, en la lista del PP. Cuatro años después lo consiguió con su propia formación, Foro Ciudadano. «Fuimos precursores», defiende. Decantó la alcaldía para Carmen Heras (PSOE) aunque se fue a mitad del mandato. Tampoco había aguantado hasta el final la vez anterior, Protagonista absoluto esos años, Vela, de 71 años, regresa a la política como candidato de Levanta Cáceres dos décadas después de su primera vez.

–¿Por qué vuelve?

–La primera vez fui como independiente con el PP, luego no adscrito. En las siguientes elecciones me presenté con Foro Ciudadano. Luego decidí irme. Con Carmen Heras no había nada que hacer. Es que no firmaba un papel. Habíamos dejado en marcha el consorcio Cáceres 2016 y opté por volver a mi despacho.

–¿Se lo ofrecen o se ofrece?

–No me ofrecí, me llamaron. Casi me sorprende a mí. Hablamos hace unos ocho meses pero yo aún tenía asuntos profesionales pendientes. Hace unos días tuvimos una reunión en el hotel don Manuel. Puse mis condiciones. Y aquí estamos.

–¿Qué condiciones puso?

–La única condición es hacer un proyecto ciudadano. No queremos entrar en la política de los grandes partidos. Levanta Cáceres es un concepto. Lo que se busca es hacer ciudad y hacer gestión. Y gastarse el presupuesto. Sorprende que haya 13,5 millones de superávit. La obligación es gastar hasta el último céntimo para mejorar la ciudad.

–¿No augura dificultades en una coalición con partidos que han estado a izquierda y a derecha?

–Esa amalgama ideológica se une bajo un mismo criterio y un nombre. El planteamiento de Cáceres es diferente en lo político. Me gusta el nombre, Levanta Cáceres. Las personas me transmiten buenas sensaciones. Hay que ejecutar un programa de actuación.

–¿Qué diferencias ve entre este el momento político y el de 2003?

–Está mucho más fragmentado.

–Sacó más 3.200 votos liderando su partido. ¿Puede repetir?

–Sacamos 3.600, si no me equivoco. Fuimos precursores. Nos fue bien. Estuvimos hasta el último momento a punto de sacar el segundo concejal. Eso lo hubiera cambiado todo.

–¿No sería lógico que ese voto cacereñista se unificase? ¿Es viable un acuerdo aún con Cáceres Viva, por ejemplo?

–No tengo funciones para negociar nada. Soy candidato como independiente, pero va a ser difícil ese acuerdo. Lo ideal sería ir juntos. No tiene sentido que haya cinco partidos regionalistas, localistas... Si Cáceres quiere su opción fuera de los grandes partidos deberíamos ir juntos.

–Esta frase es suya: «De la política solo me interesa ser alcalde». ¿La mantiene?

– Lo mantengo, aunque sé que lo tengo muy difícil. No es una ambición personal. Quiero una serie de cosas para Cáceres y la única forma de hacerlas es siendo alcalde.

–Pero ya pudo ser alcalde...

–Saponi dijo que yo sería su sucesor, pero del dicho al hecho... Cuando a mí me llaman para entrar en política se hicieron planteamientos y promesas que no se cumplieron. Si no era bien visto no deberían haberme llevado en la lista. No puedes llevar a una persona solo porque te aporta votos. La coherencia de los partidos no es la principal virtud.

–Cuando deja al PP en minoría, en 2005, Ibarra le llama traidor. ¿Cómo recuerda esos días?

–Yo no tomo decisiones sin saber que todo tiene un coste. Fue un exabrupto de Rodríguez Ibarra. Sabía que podía pasar. A Ibarra le interesaba Saponi como alcalde de Cáceres. Las razones por las que me llama tránsfuga y dice que el acta no es mía es porque quería a Saponi de alcalde. Estaba comodísimo con Saponi.

Ampliar Felipe Vela ante la avenida de España, cuya reforma integral defiende. JORGE REY

–También se fue en el siguiente mandato. Y dejó Cáceres 2016 y hasta el club de baloncesto, que le 'fichó'. ¿Le cuesta aguantar hasta el final los proyectos?

–Cuando entro en un sitio es para cumplir objetivos. Si lucho porque se vaya en una dirección y consigo cosas, sin problemas. Si vislumbro que solo queda fachada, me voy. Lo haría cualquiera que no vaya solo a figurar. Llevo desde los 15 años trabajando. Si entro en un sitio y solo veo que se utiliza mi nombre, eso no me interesa. Ahora no me voy a ir.

–Su vuelta, ¿beneficia al PSOE?

–No creo que lo beneficie. En absoluto. Perjudica a todos, De algún sitio tienen que salir los votos.

«El me opongo forma parte de la idiosincrasia de los cacereños. Hay que luchar mucho»

–El cacereño es reacio a los cambios. A usted le tumbaron el parking.

–Cada vez que hay una cambio reaccionamos a la defensiva. Luego nos alegramos. Nunca se ha sacado tanto partido al centro histórico. El me opongo forma parte de la idiosincrasia de los cacereños. Hay que luchar mucho. Le di las gracias personalmente a Elena Nevado por hacerlo luego.

–Con Heras se reforma la plaza Mayor. También hubo oposición.

– Con Carmen Heras no se podían hacer grandes cosas. Con Elena Nevado se hicieron cosas, y yo no soy un símbolo del PP. Me tienen el cariño justo. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre. La plaza no la hizo Carmen Heras, la hizo Felipe Vela, pero claro la alcaldesa era ella. Estaba en Intramuros, que yo financié.

«Con Heras no se podían hacer grandes cosas. Nevado sí hizo»

–¿Qué propone ahora?

–Acciones para apoyar y revalorizar el filón turístico. Hay que hacer la remodelación integral de la avenida de España, Virgen de la Montaña, mantenimiento de instalaciones deportivas, la Ribera del Marco, ordenar Charca Musia... No es solo el centro.

–¿Con quién iría a cenar, con Luis Salaya o Rafael Mateos?

–Me lo pones difícil. Yo creo que con Luis Salaya. Representa al poder. Si me siento a cenar y es una cena política voy a negociar y a sacar cosas para la ciudad.

–¿Mina sí o no?

–Mientras no sepamos exactamente los detalles es difícil. A priori es buena. Hay que ver si va a tener efectos nocivos para la ciudad. Sería la única razón para oponerse. Yo dudo que los tenga. Todo ha cambiado. Ya no se entra en una mina a pecho descubierto. Hay que estudiarlo seriamente y si es bueno para Cáceres, entonces, sobre la marcha, aceptarlo.