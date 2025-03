Felipe Vela: «No descarto volver a la política, pero lo veo difícil»

El exconcejal Felipe Vela reitera que no descarta volver a la política ya que su deseo siempre fue ser el alcalde de Cáceres, una idea ... que ha tenido latente, según asegura, pero que sin embargo ve «difícil». Lo avanzó el verano pasado a este diario sin aclarar si refundaría el partido que creó, Foro Ciudadano.

«Lo único que me interesaría en política es ser el alcalde de Cáceres; la política como tal no me interesa, pero mi ciudad sí», afirma, a la vez que reconoce que sería muy complicado porque tendría que estar en alguno de los dos grandes partidos. «Esto que planteo puede que no sea posible, tiene muchas dificultades porque por la experiencia que viví con un partido propio, en este momento no tendría sentido», indica.

Sobre si ha mantenido contactos con PP o PSOE, el exedil explica que «en un momento determinado tuve algunas conversaciones con personas del Partido Popular», y dice haber hablado también con una de las dos formaciones localistas, Cáceres Viva y la plataforma Cacereños por Cáceres, sin desvelar con cuál.

Sobre el actual Gobierno municipal opina que «el Ayuntamiento se rige por unos criterios meramente abstractos y políticos, la parte ejecutiva no se ve». A punto de cumplir 71 años, no cree que la edad sea un obstáculo. «En EEUU y Europa sus líderes tienen experiencia y madurez», señala.