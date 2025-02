Extremúsika bate récords con 81.000 espectadores y adelanta su cita para 2024 del 26 al 28 de septiembre

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 15 de octubre 2023, 13:14 | Actualizado 14:35h. Comenta Compartir

Extremúsika suma un nuevo éxito a su consolidada trayectoria en la ciudad. Según los datos de la organización 81.000 espectadores presenciaron las 60 actuaciones de esta cuarta edición, que contó con Quevedo como gran cabeza de cartel, que actuó anoche y formaciones como ... Celtas Cortos, Ska-P, Mago de Oz, Tu otra bonita, Delaossa o Morad. Las pantallas del recinto de los conciertos anunciaron anoche en el cierre que el macrofestival repite en 2024 y adelanta sus fechas, se celebrará del jueves 26 al sábado 27 de septiembre, haciéndolo coincidir con las fiestas de San Miguel. Las dos últimas ediciones se han celebrado en el puente del Pilar como una forma de atraer a público de toda España aprovechando el festivo. «El puente era una fecha primordial, pero al no ser puente el 12 de octubre del próximo año (cae en sábado) hemos decidido adelantarlo para que así se dé el acontecimiento en la feria chica de Cáceres».

Noticia relacionada Una pelea en Extremúsika deja 15 personas heridas, una de ellas trasladada al hospital Cristina Núñez La organización pretende, tal y como señaló en su nota de prensa, «ser un emocionante cierre de la temporada de verano». Indican que «Extremúsica no es solo un evento musical de renombre, sino también un impulsor de la vida cultural en Cáceres y un imán para sus visitantes, consolidando su posición como uno de los festivales más importantes en la agenda musical española». «Es uno de los festivales más importantes de la agenda musical española» Carlos Lobo Promotor de Extremúsika Además de los conciertos, una parte muy importante de este festival transcurre en la zona de acampada. Este área también ha roto sus previsiones, y un total de 6.100 personas han vivido en la ciudad efímera creada para alojarse durante el fin de semana. Este año se había mejorado la infraestructura con más duchas y servicios. Quevedo, anoche en Extremúsika. Jorge Rey La ubicación en el recinto ferial de Cáceres permite contar con un gran espacio que hace que se puedan desarrollar los conciertos sin aglomeraciones. Zona de restauración, mercadillo y mesas ofrecen un espacio para vivir a otro ritmo la experiencia. En cuanto a las asistencias sanitarias el dato provisional que ofrece Cruz Roja, encargada de este servicio es de 208 a lo largo de los tres días de actuaciones. Ayer sábado se atendió a 88 personas, tres de las cuales tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios. Una fue por dolor torácico, otra por la fractura de un tobillo y la tercera fue una agresión. Una persona recibió un golpe en la cara en una llamativa pelea que tuvo lugar hacia las tres de la mañana. El dispositivo de seguridad continúa durante la jornada de hoy en la zona de acampada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión