La extremeña Cristina Torrado es primera mujer en ser número 1 en la fase de formación del Cefot de Cáceres

Seis mil personas que asistieron este viernes a una multitudinaria Jura de Bandera en el Cefot de Cáceres, aplaudieron cuando el coronel director Juan Manuel ... Martel entregó el diploma al número 1 de la Fase de Formación Militar General del Cefot, a Cristina Torrado Ferrera. Luego, en su alocución, destacó que era la primera vez que una mujer alcanzaba esta distinción, por lo que pasará a formar parte de la historia del centro militar.

Las mujeres son una minoría en el Cefot. De los 1.056 alumnos que este viernes juraron ante la Bandera, solo había 96 mujeres. Una de ellas Cristina Torrado, natural de Alconchel (Badajoz), de 26 años, que al terminar el acto era felicitada por sus padres Carlota y José Luis. «La verdad es que estoy muy feliz -señaló al Diario HOY-. Estoy muy contenta de haber sido la número 1. Estoy aquí porque a mí siempre me ha llamado la atención el Ejército, aunque no tengo familia militar, y la verdad es que aunque te cuesta adaptarte, yo he disfrutado en el Cefot en la fase de formación. Me ha gustado todo». A partir del día 26 de abril, una vez finalizada la Fase de Formación Específica y Especialidad Fundamental, ella irá destinada al Regimiento de Acorazado Castilla 16 de la Brigada Extremadura, en Badajoz.

En una mañana soleada pero fría (6 grados), 1056 miembros del Ejército de Tierra participaron en el acto de Jura de Bandera que comenzó a las 11.00 horas en la explanada del Centro de Formación de Tropa número 1 de Cáceres. Alrededor de 6.000 personas asistieron al acto castrense, desplazándose de distintos puntos de España, entre ellos 9 que venían de Córdoba para ver a un familiar o 12 de Cantabria para ver a otro militar, que no perdían detalle del acto que terminó sobre las doce y media de la mañana.

Ver fotos Imagen. Alrededor de 6.000 personas acudieron al acto militar. JORGE REY

Hacia un año, el 28 de enero de 2022, que en el acuartelamiento Santa Ana de Cáceres se hizo la última jura de más de 1.000 jóvenes, pero entonces había medidas de seguridad por la covid y solo pudieron entrar dos personas por soldado. Ahora no había límite y una auténtica multitud llenó el acuartelamiento para ver la Jura, siendo José Luis Murga Martínez, general subdirector de Planificación, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa quien presidió el acto castrense.

Tras la desfilar ante la bandera de España, los nuevos soldados escucharon las palabras que les dirigió Juan Manuel Martel Gómez, coronel director del Centro de Formación de Tropa (Cefot) número 1 de Cáceres, comandante militar de la plaza y provincia de Cáceres. Él les recalcó la importancia del compromiso que acababan de hacer.

La ciudad de Cáceres suele acoger dos juras de Bandera al año: una en julio y otra en enero. El Ayuntamiento de Cáceres destaca la importancia de la de enero porque supone una gran ayuda para hoteles y restaurantes, ya que muchas familias aprovechan el viaje para quedarse en la ciudad desde el jueves hasta el domingo. El concejal de Turismo de Cáceres estima que esta Jura está dejando en la ciudad alrededor de 600.000 euros.

Los 1.056 jóvenes que ayer participaron en el acto militar pasaron a disfrutar una semana de permiso. La mayoría comenzaron a recorrer con sus familiares la ciudad de Cáceres a partir de la una de la tarde. Tendrán que incorporarse al Cefot número 1 de Cáceres el próximo 5 de febrero, domingo, para seguir su formación hasta el 26 de abril. Cuando se vayan, a los pocos días, el 8 de mayo de 2023 llegarán al acuartelamiento de Santa Ana otros 1.173 alumnos, que forman parte del primer ciclo de este año. Cada año tiene dos ciclos de alumnos.