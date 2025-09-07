Las extraescolares se adelantan al inicio del curso con la llegada de septiembre
Los deportes, el inglés y la música continúan a la cabeza de las actividades con más demanda en Cáceres
Cáceres
Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:46
Ya huele a libros nuevos y a forros por colocar. Unos 13.000 niños empezarán el curso escolar la próxima semana en Cáceres. El ... jueves iniciará su periodo formativo el alumnado desde primero de Infantil hasta cuarto de la ESO, y en los días siguientes se incorporarán los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional. Antes, en los días previos, se van incorporando, como gran previa al arranque escolar, los niños y niñas que empiezan con sus actividades vespertinas, las extraescolares.
«Mi hija ya empezado baile en la academia K-Tharsis», detalla María, la madre de una niña de 11 años, que considera que empezar de manera progresiva puede ser positivo para que la primera semana del curso no se les venga el mundo encima. «Los míos han empezado ya atletismo, el día 1, y la niña empezó ayer voleibol. Después, cuando comience el curso empezarán con inglés y con robótica, estarán muy entretenidos», aporta por su parte Ana, otra madre cacereña. Estamos aún sacudiéndonos la arena de la playa, pero la rutina vuelve a nuestras vidas.
Centros deportivos como la academia de Taekwondo Taek Guk Kim también han iniciado ya esa formación no reglada y privada en la mayor parte de los casos que completa la formación de los más pequeños. La escuela de música Enclave también está en marcha. Hay una parte de esas actividades que arrancarán después del puente y, en los centros oficiales y públicos habrá que esperar a octubre en la mayor parte de los casos.
La oferta de extraescolares hace tiempo que es muy variada en Cáceres y que se ha diversificado hasta límites insospechados, con propuestas en ocasiones sorprendentes. Sin embargo son las más clásicas, el inglés y los deportes, los que centran el interés de muchas familias y donde puede encontrarse una mayor oferta. Una veintena de academias, además de la Escuela de Idiomas, que da cabida a cerca de 3.000 personas, cubren esa necesidad de aprender lenguas extranjeras.
Desde el ámbito de lo público uno de los recursos más demandados son las Escuelas Deportivas Municipales del Ayuntamiento, cuyo plazo sigue abierto hasta el 17 de septiembre Este curso ofertarán un total de 2.500 plazas para actividades acuáticas, atletismo, ajedrez, bádminton, baloncesto, ciclismo, danza, escalada, esgrima, fútbol, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, kárate, lucha-sambo, pádel, patinaje, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, trail running y voleibol. La cuota mensual que tendrán que pagar los inscritos será de nueve euros al mes, cuatro y medio en el caso de ser familia numerosa.
El centro deportivo El Perú también es un imán potente en este tipo de programación. El pádel, la gimnasia rítmica y la natación son las disciplinas a las que acuden centenares de niños, actividades muy consolidadas y en las que se llega a niveles competitivos. En este caso los precios oscilan en función del número de días a la semana y también del número de hermanos que practiquen la actividad.
El ámbito artístico y el musical también acapara los intereses de los más jóvenes de la ciudad. El artista José Deán, de 29 años, dirige desde hace dos años la escuela Tobogán, situada en la calle Emilio Herrero, cerca del parque del Rodeo. Para él la clave de su actividad es que convierte la clase «en un juego para potenciar la experimentación, la creatividad y el aprendizaje de herramientas artísticas» y en el que tiene en cuenta a cada uno de los alumnos, «que recibe una atención personalizada según sus intereses y capacidades». Explica que también se realizan algunos ejercicios en grupo para fomentar el trabajo en equipo y el pensamiento colectivo y que se prueban materiales y soportes muy variados.
¿Cuántas actividades suelen hacer de media los niños cacereños y cuánto dinero le dedican las familias? Un sondeo informal en un grupo de madres con hijos en edad escolar revela que la mayoría de los niños están apuntados a entre una y tres actividades. Hay quien prefiere no hacer cuentas sobre lo que gasta en cada una de estas actividades, pero oscilan entre los nueve euros de las Escuelas Deportivas Municipales y los 80 que pueden llegar a costar algunas academás de inglés. «200 euros entre las dos sí que me gasto», precisa a ojo de buen cubero una madre.
Helena Guerra: «Un niño de cuatro años donde mejor está por las tardes es en el parque»
La asociación Okola está embarcada en la organización de la final de la Olimpiada Mundial de Robótica, la World Robot Oympiad (WRO), que se celebrará en Cáceres, en el pabellón Multiusos de la ciudad, los próximos días 20 y 21 de septiembre y a la que acudirán 350 jóvenes, de entre 6 y 22 años, procedentes de varias comunidades autónomas.
Hace 15 años la educadora social Helena Guerra fundaba Okola e iniciaba la aventura de empezar a enseñar a hacer robótica a niños y adolescentes de la ciudad. Ahora lo hace desde su empresa, Coconet Mentes creativas. «Somos una familia, ahora mismo de jueces vienen niños que fueron del primer equipo que tuvimos en el año 2010 y siguen vinculados y siguen de jueces, tenemos niños que están de monitores, ellos se quedan porque les seguimos el rollo en realidad», explica Guerra. En estos tres lustros de vida han tenido presencia en innumerables competiciones dentro y fuera de Extremadura, logrando numerosos premios, como la First Lego League y la WRO.
Unos 500 niños han aprendido robótica durante este tiempo, algunos de los cuales actualmente son investigadores.
Los niños se enganchan a esta actividad que ya es un clásico y Guerra cree que es porque plantea situaciones reales. «Hay muchísimos inventos que se han llevado a cabo, como una muleta que permite a la gente mayor levantarse del sillón o un cubo de la basura que recogía la basura por el parque y se iba sola a cargar las baterías, eso a los niños les da mucha satisfacción», explica Guerra, que presume de tener poca tasa de deserción.
Como consejos para los padres de cara a elegir actividades extraescolares sugiere no obsesionarse con los idiomas. «Los idiomas se aprenden muy bien a partir de los 12 y en contextos de necesidad, yéndote a un campamento internacional o a un Erasmus». Por otro lado, destaca que «los niños cuanto más pequeños más actividades psicomotrices necesitan, no necesariamente deporte». En todo caso, señala que hay edades en las que los niños no necesitan actividades extraescolares. «Hay gente que nos pregunta por robótica, pero si tienes la posibilidad a los cuatro años de pasarte la tarde con el niño en el parque eso es lo mejor», explica.
