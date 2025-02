Una expedición de 50 personas visita Nepal para promover a través de fútbol el proyecto budista de Cáceres

Un nuevo viaje, el cuarto desde que está en marcha el proyecto Gran Buda, unirá Extremadura con países asiáticos para fomentar los lazos y hacer crecer la iniciativa turístico-cultural prevista para el monte Arropez de Cáceres. El próximo 26 de diciembre una expedición ... de 50 personas, con el Cacereño a la cabeza, viajará a Nepal en el marco de 'Fútbol para la paz'. Allí, el 28 y 29 de diciembre, jugarán dos partidos con la selección nacional nepalí, tal y como ha anunciado José Manuel Vilanova, el presidente de la Fundación Lumbini Garden, al que han acompañado en la presentación de este viaje el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara el alcalde Luis Salaya y el presidente del Club Polideportivo Cacereño, Carlos Ordoñez.

No habrá presencia institucional en en este viaje ni de la alcaldía de Cáceres ni de la Junta. En el viaje participará el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, y jugadores internacionales como Miguel Carrilero o Rubén de la Red. «Allí vamos a ser recibidos por la vicepresidenta y por el primer ministro nepalíes y vamos a llevar a cabo un partido en Pokhara y otro en Kathmandú», ha explicado Vilanova, que ha indicado que el objetivo de este viaje es dar visibilidad a todas las acciones relacionadas con el proyecto. «Nos coincide con esta declaración de la junta rectora de la zona de protección medioambiental de los Llanos de Cáceres sobre la compatibilidad de las actividades de formación con la conservación de la zona, que ha sido una gran alegría».

Deportistas, cuerpo técnico y directivos del Cacereños, miembros de la Fundación Lumbini y ocho informadores de Canal Extremadura acudirán a este viaje

Además de los deportistas en este viaje participarán también ocho periodistas de Canal Extremadura Radio y Canal Extremadura Televisión, que llevarán a cabo distintas retransmisiones. El viaje cuesta aproximadamente 200.000 euros que financia integramente la Fundación Lumbini Garden, sin la participación económica de ninguna institución pública, tal y como ha señalado Ricardo Guerrero, miembro de esta fundación.

«Esto es el Buda, el proyecto que tenía el presidente de la Fundación Lumbini Garden no es un proyecto de colocar una estatua en un lugar, es otra cosa, no se puede entender si no se entiende que todavía queda gente en el mundo que no se resigna a que las cosas no puedan ser de otra manera, de esto va este proyecto», señaló Guillermo Fernández Vara. «A medida que se vayan dado pasos habrá descreídos que se lo vayan creyendo», ha indicado el presidente.

Salaya tildó de «alegría» el entendimiento y la colaboración entre el Cacereño y el proyecto budista de Cáceres y subrayó «las buenas noticias» que le dan credibilidad al proyecto.

El anterior viaje que se llevó a cabo tuvo lugar a principios del mes de diciembre y que llevó a una delegación extremeña a Bután e India. En él participó Luis Salaya, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín y Rosa Balas, directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura. A su regreso se explicó que este acuerdo había servido para cerrar diferentes apoyos para el centro budista de Cáceres.