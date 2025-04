Un estudiante de cine rescata el legado del director cacereño Manuel Pérez-Sala

Un grueso armario de madera ha cobijado durante años 80 bobinas de cine, todo el legado fílmico del cineasta cacereño Manuel Pérez-Sala. «Estaba a ... buen recaudo», señalaba esta mañana Mario Martínez Sáez, un estudiante de cine nacido en Mérida hace 21 años, responsable de desempolvar el trabajo de uno de los más destacados directores de la región, cuya memoria ha estado oculta. Cuando Mario vio el contenido de ese armario se sintió, reconoce, como «Indiana Jones», fascinado por el hallazgo.

Martínez Sáez contaba este martes con emoción cómo el trabajo de fin de carrera de la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña) le ha llevado a conocer y reivindicar la figura de Pérez-Sala. El nieto del director, Arturo Fernández Pérez-Sala, dejó constancia de cómo Mario ha sido la palanca necesaria para que ese legado pase de ser un recuerdo familiar a conservarse en un formato acorde a los tiempos y estar disponible para la exhibición. «La famlia ya estábamos pensando en dar el paso cuando apareció él».

En concreto, los títulos hallados, más de 30, han sido remasterizados con una limpieza de infrarrojos y un preparado para su preservación digital en 4k. Contienen numerosas imágenes de Cáceres ciudad y provincia, lo que supone un legado de gran valor a nivel etnográfico. Entre sus grandes trabajos están 'Éxodo de Salvación' (1954), Wolfram (1956), Montehermoso (1957), Imperator (1958), Norba Caesarina (1959) y su última película, Egloga (1961). Además, infinidad de grabaciones domésticas, hasta 80 rollos, tanto de 16 como de 9,5 milímetros. Se trata, según se dijo este martes, de las primeras películas en color del cine en Extremadura, las primeras películas del cine sonoro y la filmografía completa de un director extremeño.

Mario Martínez Sáez, cineasta y estudiante de cine junto al nieto de Manuel Pérez-Sala, Arturo Fernández Sala.

Martínez Sáez explicó que su afán para su tesis fue recuperar figuras extremeñas relevantes para el cine. «Indagué y me di cuenta de que había un vacío, no había prácticamente nada hecho por extremeños en Extremadura hasta entrados los años 80, no lo podía concebir», contó. Buceando en libros y hemerotecas se topó con la figura de Pérez-Sala. «Fue un director de cine que nació en Novelda, Alicante, pero que vino a Cáceres en la Guerra Civil y montó una pequeña productora de cine con la que empezó a desarrollarse, era una figura notable, era la pieza clave del cine extremeño, había hecho seis piezas, cuatro ficciones y dos documentales, había ganado premios destacados (el nacional de cinematografía en el año 1961) y había logrado proyectar su cine fuera de nuestras fronteras».

Pese a ser una figura destacada Mario Martínez era incapaz de encontrar donde estaba esa obra. «No se encontraba en ningún lado, no había constancia ni en la Filmoteca de Extremadura, ni en la Nacional ni de Cataluña de ninguna de sus obras».

«Tienen un valor patrimonial incalculable, son las primeras grabaciones de la historia de muchos pueblos extremeños, muchas tradiciones, muchas fiesta» Mario Martínez Sáez Descubridor del hallazgo

Pero Mario Martínez no se frenó. «Seguí investigando y di con Arturo, el nieto de Manuel Pérez-Sala, es una persona encantadora que me abrió las puertas y que quiso embarcarse en esta aventura». En ese momento accedió al piso familiar que llevaba más de diez años cerrados y fue cuando se sintió como si hubiera descubierto el arca perdida. «Fue maravilloso». Había también trofeos, cámaras, recortes de prensa. «Son imágenes espectaculares, tiene un valor patrimonial incalculable, son las primeras grabaciones de la historia de muchos pueblos extremeños, muchas tradiciones, muchas fiestas», indicaba Mario Martínez. «Enseñándole a unos amigos las imágenes de un campamento de gitanos en Cáceres en los años 40 pensaba que cómo habíamos podido borrar estas imágenes que son parte de nuestro pasado».

En el próximo mes de diciembre se proyectará en el Gran Teatro la película más emblemática de este autor 'Éxodo de salvación'

A través de un acuerdo entre la ESCAC y la Filmoteca de Cataluña se ha procedido a la digitalización de todo este material, lo que le universaliza. Según se dijo ayer el nieto de Manuel Pérez-Sala se ha comprometido a llevar todas estas piezas a la Filmoteca de Extremadura. El cineclub Forum y el Festival de cine Inédito de Mérida, al que está ligado el joven cineasta, también han apoyado esta tarea.

El Ayuntamiento de Cáceres ha arropado la presentación de este hallazgo, que se ha presentado oficialmente en el consistorio con la presencia del concejal de Cultura, Jorge Suárez. Para conmemorarlo el próximo mes de diciembre se exhibirá la película más representativa de Pérez-Sala, 'Éxodo de salvación'.