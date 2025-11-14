El espectáculo ‘CantaJuego’ llega mañana en su gira del 20 aniversario

Redacción CÁCERES. Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El espactáculo infantil ‘CantaJuego’ llega a Extremadura con su nuevo espectáculo ‘CantaJuego - 20 años. La Gira’, que ha programado funciones en Cáceres, Badajoz y Mérida. El tour arrancará este sábado en el Palacio de Congresos de Cáceres (16.30 y 19.00 horas), continuará el domingo en Badajoz (12.30 y 17.00 horas) y finalizará el sábado 29 de noviembre en Mérida (16.30 y 19.00 horas).

El espectáculo conmemora dos décadas de música, diversión y aprendizaje con los entrañables personajes Coco, Pepe y Buby, a través de más de 80 minutos de canciones, coreografías y emoción para toda la familia. Las entradas están disponibles desde 10 euros.