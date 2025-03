El Escenario Amex regresa al Foro de los Balbos de Cáceres el próximo fin de semana

El festival 'Los planetas del Escenario Amex' regresa el próximo fin de semana al Foro de los Balbos con un total de 15 conciertos. La ... cita, organizada por la Asociación musical de Extremadura y que este 2023 celebra su décimo quinta edición tiene como objetivo dar la oportunidad a bandas emergentes de la región de mostrar su talento y de probar la experiencia de actuar en un escenario real y ante público. «Es el trampolín indispensable de la música en Extremadura, por el que han pasado grupos como Los niños de los ojos rojos, Sínkope, El desván del Duende, Los ganglios, Tam, tam go», indica la organización a través de una nota de prensa. Esta cita, que cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Cáceres ha congregado a lo largo de su historia un total de 20.000 espectadores.

La primera jornada se celebra el 1 de septiembre a partir de las 22 horas y congregará a los grupos Mendoza, Tocando Techo, Lady Dog y Pitera. La segunda jornada, que tiene lugar el 2 de septiembre, ofrece los conciertos de Julia Lucas, LK Funk, Moneye y River Hakes.

El programa de esta décimo quinta edición se amplía con una jornada más de actuaciones de formaciones extremeñas

El concierto para personas sordas, interpretado por Miriam Gallardo, será realizado durante la actuación de Julia Lucas, y se abre un nuevo espacio para los músicos noveles con la realización de tres conciertos de alumnos de las escuelas de música, Enclave, Femae y Escuela de combos Moi Martin que se subirán al escenario principal a partir de las 1800 del domingo con lo que se amplía un día más los conciertos con respecto a pasadas ediciones. The Challengers, The Last Train, Black Lions, Six, One Heart y Tokio Light son las bandas que actúan en este apartado.

Además de las actividades netamente musicales se llevará a cabo la séptima edición del concurso de videoclips, talleres didácticos y un mercadillo de artesanos cacereños que se ubicará en los soportales del consistorio.

La Asociación musical de Extremadura, que preside el músico Óscar Trigoso, fue fundada en el año 2000 y cuenta actualmente con más de 300 socios en total. Uno de los objetivos de esta asociación es luchar por dar visibilidad a las bandas en un momento en el que la producción, el mercado y la difusión de música ha cambiado considerablemente respecto a lo que pasaba hace unos años. En la ciudad ha disminuido considerablemente el número de salas que actualmente acogen conciertos en directo. Muchos músicos de la región han tenido que luchar también con el frenazo que produjo la pandemia y que hizo que se suspendieran un sinfín de actividades culturales.