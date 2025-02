Entregarán al alcalde de Cáceres 66.000 firmas para que no se quite la Cruz de los Caídos

«Se están diciendo mentiras para quitarla», afirma María Isabel González Rodríguez, presidenta de la asociación Salvemos la Cruz de los Caídos, que anuncia que ... dentro de unos días entregarán al alcalde Luis Salaya más de 66.000 firmas de personas que piden que la Cruz de los Caídos de Cáceres no se toque. Todas son recogidas por internet salvo unas 3.500 que se obtuvieron físicamente en la calle, para que firmara gente mayor que no tienen acceso a la red.

«A la Cruz se le quitó toda simbología franquista. No es franquista desde que en el año 1984, con el PSOE, se cambiaron las placas. Se hizo con el alcalde socialista Iglesias Marcelo», indica María Isabel González. Inaugurada en 1938, en plena Guerra Civil, la Cruz tenía una placa que decía: «A los hijos de esta ciudad que dieron su vida por España, una, grande y libre». En otro lado figuraba: «18 de julio de 1936 - ¡Arriba España! - Saludo a Franco». Esas placas desaparecieron por mandato de la corporación gobernada por el PSOE, para poner lo que hay ahora: el actual escudo de España, y la frase «La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la Patria».

María Isabel González recuerda el argumento que se esgrimió para ese cambio. «Se dijo textualmente: 'Los principios democráticos actuales nos debe inspirar las dedicatorias de los monumentos tales como la Cruz de los Caídos, como signo visible de un espíritu de reconciliación y convivencia, que debe animar en el presente y en el futuro toda la vida española... La nueva inscripción trata de ser un recordatorio de todos los participantes en ambos bandos y, en definitiva, de todos los cacereños que en cualquier momento histórico dieron su vida por España».

La presidenta de esta asociación apunta lo que ella considera otra mentira: «Circula por algunos medios de comunicación un bulo, que en el año 2004, siendo alcalde José María Saponi, del PP, en un pleno se acordó que fuera sustituida. Eso es falso». Afirma que lo que se aprobó fue una moción presentada por un concejal de Izquierda Unida para realizar un concurso de ideas para la remodelación de la Plaza de América, ya que se proyectaba realizar un gran bulevar desde la Plaza de América hasta la glorieta del Ceres Golf. «Al final no existió ningún concurso de ideas y no se remodeló la Plaza de América. No se aprobó una retirada de la Cruz», recalca.

La presidenta de la Asociación asegura que la mayoría de los cacereños no quieren que se quite la Cruz, «unos porque crecieron a su alrededor, otros porque representa el símbolo del amor, la paz y la reconciliación, otros porque aman a Cristo, y otros porque no quieren que se gaste dinero público en quitarla cuando hay muchos cacereños que pasan dificultades».

María Isabel González, que se define como «una obrera que no tiene aspiraciones políticas», afirma que a ella le gustó mucho cuando la vio por primera vez con 14 años. «Venía con mi familia a vivir a Cáceres, a un sitio nuevo, y me sentí muy bien viéndola».