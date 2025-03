Entregan a la Junta una carta abierta contra el gasto en la Bienal Vargas Llosa

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 13 de marzo 2025, 07:55 Comenta Compartir

La poeta Ada Salas entregó el pasado martes a la Junta de Extremadura una carta abierta contra el VI Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa ... , que organiza la cátedra que lleva el nombre del Nobel peruano y que se celebrará en Cáceres en torno al día 22 de octubre. Cerca de 180 persona del mundo de la cultura de la región han firmado o han manifestado explícitamente su apoyo a un texto titulado 'Bienal de novela Vargas Llosa o el timo (también político) de la estampita'. En él se critica la cantidad que aporta la Junta de Extremadura, 650.000 euros, y se indica que «lo más descabellado es que el dinero que recibirá el autor/a premiado, 100.000 dólares, saldrá de esos 650.000». Salas dice no comprender «que una institución pague un premio que no convoca» y que «la Junta peca, cuando menos, de ingenua». Critica también el contenido y se pregunta si «en las supuestas actividades paralelas en torno a la literatura» de la Bienal se incluirá a autores o editoriales extremeños. Ada Salas es desde 2023 coordinadora de Cultura de la Diputación de Cáceres, pero esta acción es independiente de este cargo. La institución provincial no ha suscrito esta propuesta.

Los escritores Inma Chacón, Eugenio Fuentes y Susana Martín Gijón o el cantautor Luis Pastor, entre los firmantes En su escrito, Salas hace un paralelismo con el proyecto de la mina de litio, al que también califica de timo en el que «la empresa (australiana) se embolsaría miles de euros, quizás millones, a costa de una larga lista de males para la ciudad». En cuanto a la Bienal señala que igual que la Cátedra Vargas Llosa se llevará los beneficios y «Extremadura y el proyecto de Capitalidad Europea de la Cultura se llevarán una foto con tintes de prensa amarilla que amarilleará al día siguiente: el fogonazo no durará más que un segundo». Abunda en la idea de engaño. «Parece que algunos se frotan las manos cuando se asoman a Extremadura y, lo que es peor, Extremadura se lo permite, y lo que es aún peor, sus gobernantes se sientes orgullosos de haber sido víctimas de una estafa». Señala que la Cátedra Vargas Llosa es un proyecto de la 'Fundación Internacional para la libertad' y que en su web aparecen fotos de Espinosa de Los Monteros, antiguo dirigente de Vox y Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional del Congreso. Noticia relacionada «La Bienal Vargas Llosa será un gran festival que abarcará todo Cáceres» Ada Salas pide que el dinero invertido en esta iniciativa se emplee en que los gestores culturales «puedan trabajar dignamente en nuestros pueblos». Entre los firmantes de esta carta, están entre otros, los escritores Inma Chacón, Eugenio Fuentes o Susana Martín Gijón, el cantautor Luis Pastor, el profesor de Historia de la UNED César Rina, el poeta y profesor José María Cumbreño o la actriz Amelia David. Los poetas Juanma Barrado, José Antonio Zambrano o Antonio Gómez han manifestado explícitamente su adhesión al escrito. La campaña sigue en la plataforma Change.org, en donde este miércoles ya había 120 firmas.

