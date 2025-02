«Ya han entrado siete veces a robar, no sé qué hacer», lamenta el propietario del Covicash

Hicieron saltar la alarma, pero fue un señuelo. Lo peor estaba por venir, aunque Ricardo Conejero, el propietario de Covicash, la empresa especializada en ... artículos de caza y pesca, bricolaje y complementos del hogar, no podía entonces imaginarlo. La nave de ventas situada en la N-630, entre Cáceres el Casar de Cáceres, ha sido objeto de un robo que se suma a otros anteriores, hasta tres en un solo año y varios más desde que abrieron el negocio. «Llevamos siete años aquí y ya han entrado a robar siete veces. Ya no sé qué hacer», explica Conejero, muy afectado por lo ocurrido.

El suceso se produjo en la madrugada del jueves al viernes, sobre las cuatro y media horas. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento muestran a un individuo por el suelo, con la cara tapada y al que, por tanto, no se ha podido identificar. La entrada se produjo por un lateral, por el sistema del butrón. Se llevaron sobre todo material de pesca, con un botín todavía por cuantificar pero en el que aparecen cañas de pescar muy valiosas. Los investigadores de la Guardia Civil que están siguiendo el caso ya se han desplazado al Covicash para inspeccionar la zona y recabar las pruebas pertinentes. Sin embargo, Ricardo Conejero tiene pocas esperanzas de que se localice a los autores.

En las imágenes captadas por las cámaras se ve a un individuo por el suelo, pero no ha podido ser identificado

«No es la primera vez que pasamos por esto y me temo que no va a ser la última. No sé qué hacer. Tenemos instalado un sistema de seguridad, hay cámaras en el interior, fuera no porque no está permitido. ¿Qué más me queda?», se pregunta resignado. El viernes por la mañana se encontró con una nueva sorpresa. «Entraron por un butrón que abrieron en uno de los laterales. A partir de ahí, ya se dedicaron a llevarse el material. Otras veces ha sido parecido. En otra ocasión abrieron el butrón por el tejado», rememora el responsable del negocio.

Equipo Roca

Detalla que la Guardia Civil sigue revisando la grabación. «La investigación está abierta para tratar de esclarecer los hechos lo antes posible», indican sobre el caso en la Comandancia de Cáceres. El equipo Roca, encargado de este tipo de delitos, ya tiene conocimiento de lo sucedido, pero la instrucción parte del puesto de la Guardia Civil en Casar de Cáceres. «Son como de la familia. Ya nos conocemos y hacen lo que pueden», comenta Ricardo Conejero.

En julio de 2020 Covicash ya fue noticia. Entonces además de productos de pesca se llevaron pequeños electrodomésticos. El butrón lo hicieron por la parte trasera. Los ladrones entraron, cogieron lo que les pareció, se fueron de la nave y luego volvieron. En esta ocasión, según el propietario, todo apunta a que «al menos han sido tres personas». El valor del material sustraído no ha sido aún cuantificado.