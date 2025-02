Engañan a una cacereña al alquilarle por Facebook un apartamento para el verano en Chiclana

Hace un año, en el mes de julio de 2022, una cacereña que quería pasar un mes de vacaciones en la provincia de Cádiz, estuvo buscando un apartamento o un piso para el mes de agosto, decidiendo mirar en la red social facebook. Le gustó ... un apartamento que alquilaba un particular en Chiclana de la Frontera. Llamó al teléfono que aparecía acompañando unas fotos de la vivienda, y apalabró el alquiler por un precio de 650 euros. El supuesto dueño de la vivienda le dijo que para hacer la reserva le tenía que ingresar 200 euros como señal. Es lo que hizo ella entregándole 200 euros mediante online con Bizum, por medio del teléfono del presunto arrendador.

Después de que le enviara el dinero no volvió a poder hablar con él, ya que no cogía el teléfono, ni hacia caso a los mensajes que le mandaba.

El 25 de julio del 2022 ella se trasladó a la localidad de Chiclana de la Frontera, comprobando que la vivienda en la dirección que le había facilitado, no se correspondía con las fotografías que había publicado.

200 euros por Bizum

Tras presentar la denuncia, la policía pudo localizar al presunto estafador, que fue juzgado, en el mes de octubre de 2022, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres. Él no se personó. Fue condenado como autor de un delito leve de estafa a la pena de tres meses multa con una cuota diaria de 6 euros (es decir, pagar 540 euros), y devolver a la cacereña engañada los 200 euros que le envió online al usar Bizum.

El tribunal le ha enviado la sentencia al condenado, y éste la ha recurrido en la Audiencia de Cáceres alegando indefensión. Pidió anular la condena ya que solicitó que le asistiera un letrado de justicia gratuita, al no tener recursos económicos. Había pedido un letrado del turno de oficio del Colegio de Abogados de Cáceres, para que acudiera en su nombre al juicio y que defendiera sus intereses. Indicó que esa designación de letrado no se hizo y el juicio se celebro el 28 de noviembre de 2022 sin que él contara con un abogado, y sin que personalmente acuda a la vista oral, ya que reside fuera de Cáceres y no podía asistir.

La Audiencia Provincial de Cáceres le ha dado la razón. En consecuencia ha revocado la sentencia condenatoria, y señala que tiene que volver a ser juzgado.

Otra en Chipiona

Este tipo de estafas de apartamentos de verano son cada vez más frecuentes. El año pasado fue condenado en Cáceres un estafador por alquilar un apartamento en Chipiona (Cádiz), quedándose con 225 euros de la reserva que hizo otra cacereña.

Los juicios por delitos de estafa se han duplicado, según los últimos datos aportados por la Fiscalía de Cáceres en la memoria del año 2022. Si en el año 2020 los fiscales cacereños intervinieron en 543 juicios por estafas, en el año 2021 ya fueron 1.300.