Encuentro sobre ciberseguridad para prevenir a las empresas de los riesgos digitales

CÁCERES. Jueves, 20 de noviembre 2025

La Junta de Extremadura llevó a cabo ayer en Cáceres una Jornada de Sensibilización en Ciberseguridad Empresarial, una acción del Proyecto Ciberext que estaba dirigida a Pymes, autónomos y profesionales con la finalidad de reforzar la preparación de las empresas frente a riesgos digitales.

El objetivo de esta actividad, con el lema ‘Confianza digital para crecer’, era ofrecer una visión práctica, clara y directamente aplicable para facilitar decisiones informadas en materia de seguridad digital.

Se trata de un encuentro estratégico para impulsar la cultura de la ciberseguridad entre microempresas y pymes, principales objetivos de los ciberataques en la región, que ha reunido a representantes institucionales, expertos nacionales, cuerpos de seguridad y profesionales del ámbito jurídico y tecnológico, y ha finalizado con una mesa redonda sobre las ciberamenazas más relevantes en la región.