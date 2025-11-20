HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Encuentro sobre ciberseguridad para prevenir a las empresas de los riesgos digitales

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Junta de Extremadura llevó a cabo ayer en Cáceres una Jornada de Sensibilización en Ciberseguridad Empresarial, una acción del Proyecto Ciberext que estaba dirigida a Pymes, autónomos y profesionales con la finalidad de reforzar la preparación de las empresas frente a riesgos digitales.

El objetivo de esta actividad, con el lema ‘Confianza digital para crecer’, era ofrecer una visión práctica, clara y directamente aplicable para facilitar decisiones informadas en materia de seguridad digital.

Se trata de un encuentro estratégico para impulsar la cultura de la ciberseguridad entre microempresas y pymes, principales objetivos de los ciberataques en la región, que ha reunido a representantes institucionales, expertos nacionales, cuerpos de seguridad y profesionales del ámbito jurídico y tecnológico, y ha finalizado con una mesa redonda sobre las ciberamenazas más relevantes en la región.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  2. 2

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  3. 3 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  4. 4

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  5. 5 El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida
  6. 6 Once candidaturas por provincia concurren a las elecciones autonómicas
  7. 7 El Constitucional también rechaza el recurso de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total de Valdecañas
  8. 8

    Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura
  9. 9 Desmantelan tres clínicas ilegales que trataban melanomas y utilizaban productos prohibidos
  10. 10

    El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Encuentro sobre ciberseguridad para prevenir a las empresas de los riesgos digitales