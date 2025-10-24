Los empresarios elogian la inclusión del pabellón de ferias en las cuentas regionales

Redacción CÁCERES. Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca) elogió ayer la decisión de la Junta de Extremadura de destinar un millón y medio de euros a la construcción de un pabellón de ferias en la ciudad de Cáceres. «Es una infraestructura largamente demandada por el tejido empresarial y que supondrá un importante impulso para la actividad económica, comercial y turística de toda la provincia», señalan los empresarios en un comunicado.

El presidente de Coepca, Diego Hernández, destacó que esta medida «refuerza la posición de Cáceres como eje de oportunidades para el desarrollo industrial y de servicios en el centro de Extremadura». Desde la Confederación se subraya que este nuevo recinto ferial permitirá acoger eventos de carácter nacional e internacional, generar empleo directo e indirecto y atraer inversiones vinculadas a sectores estratégicos.