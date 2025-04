La empresa pidió a la Junta velar 4.200 páginas del proyecto de la mina de Cáceres por ser «confidenciales»

Extremadura New Energies (ENE), filial de Infinity Lithium, anunció en junio de este año que había procedido a registrar en la Junta de Extremadura ... toda la documentación relativa a su proyecto minero en Valdeflores para continuar con la tramitación de los permisos. Según ha confirmado a HOY la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo, la empresa presentó, también en junio, un escrito en el que solicitaba al gobierno regional que, al compartir esa documentación con terceros, se velaran determinadas páginas por considerarlas «confidenciales» con arreglo a la Ley de Secretos Empresariales, en vigor desde 2019.

Este es el motivo que da la Junta de Extremadura para haber entregado a la plataforma Salvemos la Montaña la documentación del proyecto con casi la mitad de las páginas ocultas (4.283 de un total de 8.800), que serían además en las que aparece casi toda la información relevante a efectos urbanísticos y medioambientales, según denunció el lunes la plataforma ciudadana en una rueda de prensa.

Esa documentación incluye los proyectos de explotación completos tanto de la mina como de la planta de procesado de hidróxido de litio, el estudio de impacto ambiental y el proyecto de restauración, es decir, todo lo que se está esperando conocer con detalle para analizar el impacto real que tendría el proyecto sobre el valle de Valdeflores y sobre la ciudad en general, y también para comprobar si lo que plantea finalmente la empresa se ajusta a lo que ha venido anunciando, y si respeta al plan municipal de urbanismo de Cáceres y el resto de la normativa aplicable.

El gobierno regional confirma que, en efecto, se ha hecho entrega a Salvemos la Montaña de todos esos documentos, que aún no han salido a información pública, dada su condición de «interesado» en el procedimiento administrativo que sigue el proyecto en la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Sin embargo, esta documentación «se vela a petición de la empresa, ya que presentó un escrito en junio de 2024 solicitando el velado de determinadas páginas por considerarlas confidenciales», indica.

La Junta avanza además que, cuando se abran las fases de información pública y consultas del proyecto, es decir, cuando se haga pública toda la documentación para que se puedan presentar alegaciones, se hará «con los datos velados que se entiendan justificados de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, o para proteger los intereses industriales o comerciales de la empresa de conformidad con la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales».

El secreto empresarial

A efectos de esa ley, se considera secreto empresarial «cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero», que reúna varias condiciones. La primera es «que sea secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas». Además, debe tener «un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto», y tiene que «haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto».

Mientras no salga a información pública, la Junta aclara que solo podrá tener acceso a la documentación registrada por ENE «quien tenga reconocida la condición de interesado en el procedimiento», y aun así solo de manera parcial y con casi la mitad de las páginas ocultas. «En este momento se trata de un documento que no tiene la consideración de información pública», reitera el gobierno regional, que insiste en que, incluso cuando se abra el plazo de alegaciones, «se podrá velar aquello que se estime procedente conforme a las garantías legales». Es decir, que la documentación tampoco entonces se publicará completa, si bien ahora mismo no se sabe si se ocultarán las mismas páginas que en la copia remitida a Salvemos la Montaña.

Previsión de publicación

Con respecto a cuándo está previsto someter el proyecto a información pública, la Junta señala que «ahora mismo la tramitación está en una fase muy inicial», y que «hasta que no se valore la documentación y se efectúen los requerimientos de subsanación, no se tramitarán las fases de información pública del proyecto y consultas».

Por lo tanto, cuando han pasado ya más de tres meses desde que la empresa registró la documentación, esta sigue siendo analizada por los técnicos de la Consejería, que próximamente comunicará al promotor si los proyectos y la declaración de impacto ambiental presentan deficiencias, para que las subsane. Solo entonces se someterá a información pública, y entonces se sabrá qué partes se dan a conocer y cuáles no bajo el amparo de la Ley de Secretos Empresariales a la que ha apelado la empresa.

La explicación de la empresa

Extremadura New Energies ha confirmado a HOY que, en efecto, solicitó el velado de una parte del proyecto, y asegura que las páginas tapadas, cuyo número no concreta, corresponden en su mayoría, a «planos y diagramas que ahora mismo no se pueden hacer públicos por cuestiones de patentes», y también a información relativa al «mercado del litio». Asegura que se trata de una práctica habitual en la tramitación de proyectos empresariales que llevan aparejada tecnología.

La empresa aclara además que ha solicitado el velado de todas esas páginas en esta fase del procedimiento porque el proyecto no está aún en periodo de información pública. Señala que cuando se abra ese trámite analizarán cuáles son las partes que pedirán a la Junta que no se publiquen. En cualquier caso, la decisión final sobre lo que se dejará a la vista y lo que se velará no será tomada por la compañía promotora, sino por la administración regional.