Empieza la cuenta atrás en Cáceres para llevarse el mercadillo a Mejostilla en octubre

El Ayuntamiento de Cáceres inicia la cuenta atrás para el traslado del mercado franco a La Mejostilla, en una zona periférica en el norte de la ciudad, cerca de Cáceres el Viejo y el Polígono Ganadero. La intención del Consistorio es que en unos dos ... meses Vegas del Mocho quede libre de puestos de vendedores ambulantes y, si eso se cumple, en octubre se ejecutará lo que los comerciantes no quieren.

El concejal de Comercio, Jorge Suárez, ha asegurado que «se está trabajando con los comerciantes para que en octubre pudiera estar el mercado ya en otra ubicación». Aunque ha dicho que «todo es variable», por el momento esta opción cobra fuerza si se tiene en cuenta que es la única que defiende el Consistorio.

Sin embargo, los vendedores están en contra, por su ubicación alejada del centro de la ciudad, y este lunes han escenificado su negativa al traslado a Mejostilla con una asamblea informativa promovida por la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex). Ha sido en el restaurante Montebola de Cáceres a las siete de la tarde.

«El objetivo es que la asociación Acaex sea la única mediadora con el Ayuntamiento sobre este asunto para que este no diga más que habla con vendedores de Cáceres y vea que somos los únicos legalizados para tramitar todo lo relacionado en este mercado. Y así lo hemos firmado », apunta Julián Cruz, presidente de dicha agrupación.

Acaex acusa al Consistorio de intentar «acuerdos personales» con vendedores y pide ser la única voz en el conflicto

Creen que el Ayuntamiento ha intentado llegar a «acuerdos personales» con determinados ambulantes de Cáceres para crear un enfrentamiento y lograr su propósito, pero desde Acaex aseguran que el no a Mejostilla es lo que defienden. «Nos negamos en rotundo. Hemos estado dando vueltas en espacios provisionales durante 40 años y eso ha hecho que empezáramos con 400 puestos y ahora seamos 149 los miércoles en Cáceres», lamenta Cruz.

Preguntado por la posibilidad de que como protesta no monten sus puestos, apunta que, de momento, van a seguir vendiendo en Vegas del Mocho hasta que el Ayuntamiento les dé otra posibilidad distinta a Mejostilla, algo que todo apunta que no sucederá. «Ahora nos dan un mapa de la zona en al que nos quieren poner en Mejostilla y dicen que tiene que estar en dos meses. Eso no es coherente», dice cabreado Cruz, que recuerda que cuentan con el apoyo de AECA (Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres) y el Círculo Empresarial Cacereño, con Diego Hernández como presidente. Ambos también han estado en la asamblea.

Paqui Campos, que está al frente de AECA, se muestra indignada ante la medida. «Cuanto más lejos se los lleven menos venden ellos y menos vendemos los demás», afirma.

También se queja de las malas combinaciones con Mejostilla y lo que supone para el futuro del mercadillo el desplazamiento a la periferia.

Nuevas promociones de viviendas en la zona

El motivo del cambio es que el lugar en el que se ubica actualmente el mercadillo está rodeado de parcelas privadas cuyos promotores están esperando para urbanizarlas. Es más, precisamente este lunes, la Agrupación de Interés Urbanístico de Vegas del Mocho también se unió en asamblea. Son los propietarios de terrenos en la zona y quieren dar salida a las inversiones que hicieron hace años.

«Adquirimos el suelo, hicimos un proyecto de urbanización completo, con jardinería, bancos y reparcelación de los suelos, y cuando íbamos a empezar a edificar, el Ayuntamiento que dirigía la exalcaldesa Elena Nevado trasladó el mercado franco a Vegas del Mocho. Eso provocó que se paralizaran todas nuestras inversiones porque ya nadie quería irse a vivir a esa zona», explica Aberlado Martín, gerente de Iniexsa, promotora inmobiliaria que lleva más de 30 años operando en Cáceres.

En Vegas del Mocho hay parcelas cuyos promotores han invertido 60 millones de euros y están a la espera de urbanizar

Él es uno de los afectados que lleva viendo como los ayuntamientos cacereños retrasan el traslado del mercadillo de Vegas del Mocho. «El Gobierno de Salaya nos lo prometió y luego nos dijeron que el cambio llegaría el pasado mes de diciembre, pero nada», lamenta antes de detallar que entre todos los propietarios de parcelas en la zona tienen invertidos 60 millones de euros.

Hay que recordar que El barrio de Mejostilla ya acogió un mercado semanal que duró un año. La cita se celebraba los sábados en el Parque Empresarial de esta zona, donde ahora el Ayuntamiento quiere trasladar el de Vegas del Mocho. Se puso en marcha en el mes de junio de 2012 y se prolongó hasta julio de 2013.

Llegó a Cáceres de manos de la iniciativa privada, promovida por la sociedad Mercarnorba S. L. y echó a andar en la parcela C-3. Sin embargo, este mercado se vio obligado a cerrar después de que Elena Nevado, alcaldesa por entonces, retirara la licencia de apertura ante las irregularidades detectadas por los técnicos sobre aspectos como la seguridad. Por ejemplo, no había salidas de emergencia señalizadas y los accesos peatonales se abrían en sentido contrario al que marcaba la ubicación.