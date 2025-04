Dos detenidos por robar material en la pista de hielo de la Plaza Mayor de Cáceres

María José Torrejón Cáceres Martes, 5 de diciembre 2023, 14:29 Comenta Compartir

Dos hombres, de 19 y 35 años, han sido detenidos por robar material en la pista de hielo instalada en la Plaza Mayor de Cáceres, según la información facilitada por la Policía Nacional. Los hechos han ocurrido durante la pasada madrugada. A las 2.50 horas el vigilante de seguridad de las instalaciones los sorprendió cuando manipulaban los cables de uno de los altavoces de la atracción. Salieron huyendo con una caja de herramientas, que el vigilante logró recuperar. A continuación, se dieron a la fuga a bordo de un ciclomotor, que también resultó ser robado, tal y como ha indicado la Policía.

Los dos varones escaparon del recinto con la motocicleta y pusieron rumbo hacia Barrionuevo, en dirección hacia la Plaza de Toros. Durante el recorrido se cayeron del vehículo y fue entonces cuando fueron detenidos por los agentes, en la intersección de la calle Barrionuevo con la calle Padre Bayle. Ambos detenidos están pendientes de pasar a disposición judicial.

Críticas del PSOE a las instalaciones de la Plaza

La pista de patinaje, que no ha escapado a la controversia por los ruidos generados y su impacto visual, comenzó a funcionar el pasado 25 de noviembre y permanecerá en el recinto hasta el 7 de enero. Las atracciones de la Plaza se complementan este año con varias casetas -que explota el mismo empresario de la pista, Antonio García- y un gran tobogán situado en el Foro de los Balbos.

Sobre estas instalaciones ha hablado esta mañana en rueda de prensa el PSOE. Su portavoz en el Ayuntamiento, Belén Fernández, ha criticado que el equipo de Gobierno no haya hecho caso a los informes técnicos que desaconsejaban estas dotaciones. «Es muy llamativo que todas estas instalaciones se pongan en marcha en contra de informes muy determinantes en este Ayuntamiento. Los informes no son obligatorios pero sí son una base sólida para que podamos crear un criterio en base a las decisiones políticas. Y aquí estamos hablando, por un lado, de informes contrarios de Turismo. Y también hay un informe negativo de la sección de electricidad. Los informes de la Policía hablan, además, de una saturación en la Plaza que podría dificultar la evacuación del recinto en caso de que haya algún tipo de incidente. Esperamos que no suceda. Es obvio que esta saturación de la Plaza sería una dificultad para poder cometer una evacuación. Nos preocupa la discrecionalidad que ha mostrado el alcalde en la consideración de estos informes. Aunque sea una decisión política, creemos que estos informes son lo suficientemente sólidos», ha dicho la portavoz municipal del PSOE.