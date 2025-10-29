La Diputación lleva gratis a 1.620 mayores a los balnearios cacereños Este circuito se celebrará entre noviembre y diciembre y está dirigido a municipios con menos de 20.000 habitantes

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha un año más el programa ‘Senior y Saludable’ con el que casi 1.700 personas disfrutarán de una jornada gratuita de turismo termal en los cuatro balnearios de la provincia, situados en Hervás, Valdastillas, Baños de Montemayor y Montánchez.

La séptima edición de este programa se desarrollará durante los meses de noviembre y diciembre, y los pensionistas que lo deseen podrán participar a través de las mancomunidades, que organizan las solicitudes y los viajes.

«Es más que un programa de salud, es un programa a través del cual los mayores de nuestra provincia disfrutarán no solo de un tratamiento en aguas termales para relajarse y cuidarse, sino también de la experiencia en parajes excepcionales, conociendo de primera mano la comarca que visitan y sus productos», indicó la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, durante la presentación de esta iniciativa dirigida a personas mayores de municipios con menos de 20.000 habitantes.

Se desarrollará en los cuatro balnearios de la provincia cacereña, que poseen instalaciones especializadas y adecuadas para el desarrollo de la actividad, así como de los recursos humanos y materiales específicos para atender a los grupos, como son el Balneario de Baños de Montemayor, el de El Salugral, de Hervás, el de Fuentes del Trampal, de Montánchez, y el del Valle del Jerte, de Valdastillas.

Este año, tal como explicó la diputada, se podrán beneficiar alrededor de 1.620 personas, cuya inscripción será tramitada por las mancomunidades de la provincia o por los ayuntamientos de los cuatro municipios que no están mancomunados, como son Malpartida de Plasencia, Coria, Moraleja y Navalmoral de la Mata.

Los participantes deberán ser o pensionistas de jubilación, pensionistas de viudedad y tener 55 años cumplidos, pensionistas por otros conceptos, también con 55 años cumplidos, o mayores de 65 años que se encuentren en situación laboral inactiva.

Acompañando a la diputada estuvieron el presidente de la Asociación de Balnearios de Extremadura y director del Balneario El Salugral, Carlos Yubero, y la directora del Balneario de Baños de Montemayor, Elisa Cruz.

El programa contempla un circuito termal basado en baños con hidromasajes en jacuzzi, sala de nebulización, baño de vapor en piscina climatizada, pediluvio de contraste, entre otros, y siempre dependiendo de los tratamientos de cada balneario.

Además, se llevará a cabo una charla informativa de los recursos culturales y naturales de la comarca, así como otras actividades lúdicas y comida.