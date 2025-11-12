La Diputación licitará el próximo año el organismo para atraer rodajes a Cáceres La creación de una Film Commission propia para la provincia la anunció Esther Gutiérrez en la presentación de los presupuestos

Redacción CÁCERES. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Diputación de Cáceres va a impulsar la creación de una Film Commission para potenciar los municipios y espacios naturales de la provincia como plató de rodaje de películas o series, además de aprovechar esto para atraer turismo a los escenarios que ya han servido de decorados de otras producciones. Así, el presupuesto de 2026 ya recoge una partida de 120.000 euros para sacar a licitación la gestión de esta entidad. La idea es que, una vez entren en vigor las cuentas, se pueda adjudicar en el segundo trimestre del año que viene.

La vicepresidenta primera de Territorio de la Diputación cacereña, Esther Gutiérrez, señaló ayer que «Extremadura es un plató de cine en general, pero si hay una provincia que destaca por la trayectoria y la demanda que ha tenido a nivel nacional e internacional, es la de Cáceres».

«Yo creo que hay que canalizar bien el potencial de la provincia y creo que no se está haciendo como deberíamos. No estamos aprovechando esa oportunidad», afirmó Gutiérrez en declaraciones a Europa Press, en las que explicó que se trataría de un órgano «humilde» gestionado por profesionales del sector audiovisual para «poner en valor ciertos escenarios de nuestra provincia».

Su misión consistirá también en ser el enlace y la guía con las compañías de rodaje que «muchas veces no saben dónde dirigirse y quién les puede acompañar de una manera profesional a los distintos territorios», resaltó.

«Queremos hacer ese enlace con la provincia de Cáceres y participar en marcas a nivel nacional, en todas las ferias, para poder promocionar la propia tierra y, sobre todo, queremos unir esas posibilidades que tenemos, los rodajes que ya se han hecho en la provincia de Cáceres con las potencialidades que tienen a nivel turístico», añadió Gutiérrez.

La iniciativa ya existe en otras provincias que han creado esta entidad para dar a conocer a los turistas los escenarios de rodajes en sus territorios, un recurso que puede ir acompañado de una explicación histórica e incluso, de alguna representación teatral a modo de recreación de la película o serie en cuestión.

«Queremos hacer esa transferencia entre cultura y turismo aprovechando los rodajes que ya ha habido y potenciar la provincia más allá de lo que se está haciendo porque creo que estamos perdiendo oportunidades», incidió la vicepresidenta provincial.

Gutiérrez recordó que la Diputación de Cáceres ya está llevando a cabo iniciativas de ayudas al sector audiovisual con su participación en las residencias de cine en Guadalupe, o con líneas de subvenciones para creación de cortos que se realizan en la provincia pero ahora se quiera dar «un pasito más» con la creación de esta Film Commission.