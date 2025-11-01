La Diputación impulsa un programa imprescindible en la promoción del turismo sostenible

G.J. Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:44 Compartir

Casi mil plazas repartidas en 35 actividades y cuatro fines de semana llenos de experiencias son el punto de partida de una nueva edición del Mes de las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional, una iniciativa promovida por la Diputación de Cáceres que este año alcanza su novena edición y se celebrará durante todo el mes de noviembre.

El programa, presentado por el diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos, Javier Díaz Cieza, vuelve a apostar por una fórmula que ha demostrado ser un éxito, ya que combina naturaleza, cultura, gastronomía y sostenibilidad para atraer visitantes a dos de los enclaves más singulares de la provincia.

«Son cuatro fines de semana repletos de actividades muy variadas, dirigidas a distintos públicos y que muestran la riqueza gastronómica, paisajística y cultural de estos dos territorios», ha destacado Díaz Cieza, quien subraya que el objetivo principal es «impulsar la desestacionalización del turismo, ayudando al sector empresarial y contribuyendo al reto demográfico».

Experiencias

El mes de las reservas llega con un extenso programa que ofrece cerca de 900 plazas para participar en 35 actividades gratuitas. Senderismo, paseos en barco, rutas en bicicleta de montaña, degustaciones gastronómicas, observación de aves o talleres de oficios tradicionales son solo algunas de las propuestas.

A estas se suman las novedades de este año, entre las que destacan una ruta de senderismo inclusiva, una ruta teatralizada de personajes ilustres de la Reserva de la Biosfera, una charla sobre mototurismo y carreteras paisajísticas, y un taller de fotografía con dron, pensado para quienes deseen capturar la belleza natural desde otra perspectiva.

«Cada edición intentamos ofrecer experiencias nuevas que puedan comercializarse posteriormente y que sirvan para consolidar productos turísticos de calidad en estos territorios», explica el diputado.

Temporada baja

Uno de los objetivos de la iniciativa, tal y como señala Díaz Cieza, es promocionar y dinamizar turísticamente Monfragüe y Tajo Internacional en uno de los meses de menor afluencia turística. «Por eso se celebra en noviembre. Porque permite atraer visitantes en una época tradicionalmente más tranquila y distribuir la llegada de turistas a lo largo del año», apunta,

De esta forma, el programa se convierte en una herramienta eficaz para mantener la actividad económica del sector turístico más allá del verano o los grandes puentes, contribuyendo a que empresas, alojamientos rurales y restaurantes mantengan su actividad y generen empleo estable.

«Los empresarios son vitales porque son los organizadores de todas las actividades y los grandes conocedores del territorio. Ofrecen servicios de mucha calidad y son quienes hacen posible que cada año el programa tenga tan buena acogida», reconoce Díaz Cieza.

Turismo y empleo

Uno de los pilares de esta iniciativa es su impacto en la lucha contra la despoblación. En un contexto donde el medio rural necesita nuevas oportunidades, el turismo se consolida como un motor de desarrollo. «Actividades como estas genera empleo, fija población y contribuye a mantener vivos nuestros pueblos».

Los datos avalan el éxito del proyecto. En la edición anterior, se completaron las 980 plazas ofertadas y se quedaron en lista de espera más de 500 personas. Además, la web oficial recibió más de 38.000 visitas, lo que refuerza la posición de Monfragüe y Tajo Internacional como destinos de referencia en el turismo de naturaleza.

Accesibilidad

Otro de los aspectos en los que se sigue avanzando es la accesibilidad. La organización trabaja para que cada año las actividades sean más inclusivas,.

«Estamos mejorando para que cada vez más personas puedan disfrutar de nuestras reservas», asegura Díaz Cieza. «Aún queda camino por recorrer, pero se están dando pasos firmes y creemos que la ruta inclusiva que hemos incorporado este año es un buen ejemplo de ello».

El compromiso con la sostenibilidad ambiental también sigue siendo una seña de identidad del programa. Todas las actividades se diseñan con criterios de respeto al entorno, promoviendo buenas prácticas en el uso de los recursos naturales y fomentando la educación ambiental entre los participantes.

Las inscripciones para participar ya están disponibles en la web mesdelareservabiosfera.es, donde se puede consultar el programa completo y reservar plazas para el primer fin de semana.

El proceso, gestionado mediante un motor de reservas, asigna las plazas por riguroso orden de llegada. Cada persona puede inscribirse en un máximo de dos actividades y añadir hasta tres acompañantes.

«Sabemos que la demanda es alta y que las actividades se completan muy rápido, por lo que animamos a planificar la participación con antelación», ha señalado el diputado.

Una cita consolidada

Con nueve ediciones a sus espaldas, el Mes de las Reservas de la Biosfera se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario turístico de la provincia. A lo largo de estos años, miles de personas han participado en sus actividades, disfrutando de la naturaleza, la cultura y la gastronomía de Monfragüe y Tajo Internacional.

«El éxito de las ediciones anteriores nos anima a seguir trabajando para ampliar el número de actividades y llegar a más público», indica Díaz Cieza. Este evento se ha convertido en un referente de calidad y en un ejemplo de cómo se puede dinamizar un territorio desde la sostenibilidad y la colaboración entre instituciones y empresas.

«Es un evento de mucha calidad, consolidado y que cada año va a más. Y además, el próximo año será la décima edición, así que queremos celebrarla de una manera especial. Va a ser un año importante para seguir creciendo y poner aún más en valor lo que representan nuestras reservas de la biosfera».

El valor de los espacios

Monfragüe y Tajo Internacional son dos de los espacios naturales más emblemáticos de Extremadura y están reconocidos internacionalmente por la Unesco como Reservas de la Biosfera. Estos territorios combinan una extraordinaria biodiversidad con un patrimonio cultural y etnográfico único, lo que los convierte en escenarios ideales para el turismo de naturaleza y las experiencias sostenibles.

El Mes de las Reservas de la Biosfera no solo busca atraer visitantes, sino también sensibilizar sobre la importancia de conservar estos entornos y fortalecer el vínculo entre las comunidades locales y su patrimonio natural.