La Diputación impulsa circuitos turísticos piloto por los territorios Unesco cacereños

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

La Diputación de Cáceres, como beneficiario principal del proyecto ‘Territorios Unesco de la Euroace’, impulsa una experiencia piloto de circuitos turísticos por los territorios Unesco de la provincia, que son la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y el Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara.

En el marco de esta iniciativa se han diseñado y se están testando distintos itinerarios turísticos que permitirán descubrir, de forma cómoda y estructurada, el patrimonio natural, cultural y gastronómico de cada territorio, incluyendo experiencias de astroturismo, actividades acuáticas, senderismo, visitas guiadas y degustaciones de productos locales. La experiencia piloto está dirigida a personal técnico, representantes institucionales y agencias de viajes especializadas en turismo de naturaleza y experiencias sostenibles.

El proyecto tiene un presupuesto de 2,37 millones, cofinanciado al 75% por la UE.

