La Diputación y Fedexcaza impulsan una red comarcal de atención al cazador La institución provincial financia esta iniciativa con 38.000 euros al año para el mantenimiento de los locales

Redacción CÁCERES. Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

La Diputación de Cáceres y la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) han firmado un convenio para seguir impulsando una Red Comarcal de Atención al Cazador que pretende proteger y conservar los recursos cinegéticos de la provincia y potenciar la caza como un recurso contra la despoblación del medio rural.

Este convenio garantiza que unos 15.000 cazadores de la provincia tengan cerca una oficina para gestionar todo lo relacionado con la actividad cinegética y los cotos de caza. En total se tendrán abiertas tres oficinas, en Navalmoral de la Mata, Coria y Brozas, donde podrán acudir para cualquier información sobre legislación, tramitación de permisos, etc.

El convenio lo han rubricado por segundo año el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, y el presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, junto a la diputada de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Angélica García.

Defensa de la biodiversidad

«La caza representa un bien tangible e intangible de la provincia de Cáceres y la Diputación va a estar siempre al lado de las personas que viven, que generan riqueza y que también tienen en la caza una defensa de la biodiversidad y de que siga existiendo la fauna en nuestros municipios», dijo ayer Morales.

El presidente provincial recordó que este convenio se une también a los 300.000 euros que se destinan a las sociedades de cazadores de los pueblos, previstos en los presupuestos de la Diputación para 2026, y que ayudarán al mantenimiento de cotos sociales de la provincia.

«Son ayudas a los cazadores de toda la vida, a los que les encanta salir al campo y que van a garantizar también que haya perdices, conejos y liebres, porque estas ayudas van a ir para fomentar la cría y la repoblación de las especies cinegéticas autóctonas de la provincia», indicó.

Morales recordó que cada vez más mujeres hacen de la caza «su vida y su modus vivendi», y que también generan un dinamismo social y económico muy importante para los municipios.

En parecidos términos se pronunció el presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, que incidió en la importancia del sector cinegético para el desarrollo y la conservación de los pueblos y de los espacios naturales.

Gallardo recordó que la federación representa a 33.000 cazadores federados, de los cuales unos 15.000 son de la provincia de Cáceres, y la región cuenta con alrededor de 350 cotos sociales, ya que gran parte del territorio, más del 82% es coto de caza y aproximadamente el 50% es coto social.