Miguel Ángel Morales con Rubens Barbery en la Diputación. HOY

La Diputación coopera con Bolivia en un proyecto de ruta turística y cultural

La iniciativa busca reactivar el sector en la región de Chiquitos, que da empleo al 80% de las mujeres de la zona

Redacción

CÁCERES.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recibió la semana pasada a Rubens Barbery y Carlos Hugo Molina, presidente y director de Innovación, respectivamente, del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), entidad boliviana encargada de la ejecución y seguimiento del proyecto Fortalecimiento de la ruta turística ‘Raíces chiquitanas’, como promotor del desarrollo económico local en el municipio de Concepción en Bolivia financiado por la Diputación de Cáceres, con el apoyo de Felcode.

Este proyecto se está desarrollando con el objetivo de reactivar el sector turístico en la región de Chiquitos, que representa el 20% del PIB local, y es, a su vez, un sector clave para el empleo femenino, en el que trabajan el 80% de las mujeres de este territorio.

Con esta iniciativa se busca fortalecer la ruta turística y cultural ‘Raíces chiquitanas’, promoviendo una oferta turística sostenible durante todo el año a través de la formación y fortalecimiento de emprendimientos turísticos liderados por mujeres y la creación y difusión de contenidos digitales sobre la ruta y sus atractivos.

«Trabajamos en las Misiones Jesuíticas de Chiquitos que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por lo que nos sentimos muy identificados con Cáceres, que también es patrimonio, y sabemos el valor de trabajar con productos y emprendimientos como la artesanía para promover ese patrimonio inmaterial y material que tienen las Misiones. Estamos aprendiendo mucho de la experiencia que tienen en Cáceres», explicó el presidente del CEPAD.

La reunión también sirvió para abordar la actualidad política de Bolivia y la llegada a la presidencia de Rodrigo Paz. Miguel Ángel Morales apuntó que el perfil municipalista de Paz y su estrecha colaboración con Felcode y la provincia de Cáceres durante su etapa como alcalde de Tarija «pueden constituir una ventana de oportunidad para consolidar y expandir la labor de fortalecimiento del municipalismo de Felcode en Bolivia.

