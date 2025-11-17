HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Distribución de las plantas ornamentales de la Diputación. HOY

La Diputación comienza el reparto de 32.000 plantas ornamentales a los pueblos

Los 178 ayuntamientos que las han solicitado pueden elegir entre una veintena de variedades para embellecer sus espacios públicos

Redacción

CÁCERES.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Diputación de Cáceres ha iniciado en la Finca Haza de la Concepción de Malpartida de Plasencia el reparto de las 32.000 unidades ... de plantas ornamentales de invierno. Estas se entregarán a 178 ayuntamientos solicitantes, así como al Centro de Educación Especial PROA de Cáceres y al vecindario de la Estación Arroyo-Malpartida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  3. 3 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  4. 4

    Políticos extremeños que decidieron irse
  5. 5

    Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras
  6. 6 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  7. 7

    La masonería vuelve a Badajoz
  8. 8 «Zapatero y Sánchez son la misma tela de araña, la misma podredumbre»
  9. 9

    La menor detenida por matar a su cuñada en Asturias ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  10. 10

    Plasencia busca agua embotellada: «He visto a familias llevándose doce garrafas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación comienza el reparto de 32.000 plantas ornamentales a los pueblos

La Diputación comienza el reparto de 32.000 plantas ornamentales a los pueblos