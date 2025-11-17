La Diputación comienza el reparto de 32.000 plantas ornamentales a los pueblos
Los 178 ayuntamientos que las han solicitado pueden elegir entre una veintena de variedades para embellecer sus espacios públicos
Redacción
CÁCERES.
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
La Diputación de Cáceres ha iniciado en la Finca Haza de la Concepción de Malpartida de Plasencia el reparto de las 32.000 unidades ... de plantas ornamentales de invierno. Estas se entregarán a 178 ayuntamientos solicitantes, así como al Centro de Educación Especial PROA de Cáceres y al vecindario de la Estación Arroyo-Malpartida.
La diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica García, ha estado presente en el reparto de las primeras entregas a entidades locales, que han tenido a su disposición una amplia variedad de plantas ornamentales para embellecer espacios públicos y zonas verdes: margaritas blancas, valloritas o margaritas de los prados, coles ornamentales, clavellinas, alhelíes y violas y prímulas.
Campaña de primavera
Esta campaña otoñal que se pone ahora en marcha complementa a la campaña de plantas ornamentales de primavera que distribuyó en el mes de abril 49.600 unidades de diez especies a 180 municipios solicitantes y al Centro Educativo de Puebla de Granadilla.
Asimismo, a comienzos de año el Servicio de Agricultura y Ganadería repartió 10.500 unidades de 14 especies de árboles, 12 de arbustos y dos de aromáticas a 137 entidades locales solicitantes, reforzando así el compromiso de la Diputación con la sostenibilidad y el embellecimiento de los entornos municipales.
