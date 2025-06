La Diputación de Cáceres exhumará a 25 víctimas del franquismo en Almoharín y Villamesías

«Siempre les he preguntado a nuestros mayores lo que vivieron»

Pedro Díaz Muñoz, de 78 años, natural de Santa Amalia, es una persona que ha vivido la represión en su propia familia y que ha dedicado muchos años de su vida a investigar y escuchar los testimonios de los mayores, que considera «un baluarte fundamental» para la investigación, localización y exhumación de cuerpos en Almoharín y Villamesías.

Gracias a los testimonios recogidos por él, entre otros, se pudieron recuperar cuerpos de víctimas en fosas comunes en la finca La Parrilla (2011) o Escurial (2009): «Si mi padre no me hubiera dicho, 'a mi cuñado lo mataron ahí en la finca La Parrilla', si no hubiera tenido esa información, nunca hubiéramos encontrado la fosa en la que encontraron a ocho personas», ha señalado.

«Yo siempre he preguntado a nuestros mayores, que lo vivieron, porque en el caso del fusilamiento de Almoharín, enterrados en el camino de Arroyo Molino, es que allí había un pastor que tenía puesto su 'majá' en el lugar de fusilamiento. Cuando yo investigué este caso, no lo investigué directamente con él porque ya había muerto, pero sí con su hijo, que me dijo 'mi padre tenía la majá, tenía el ganado ahí. Cuando han llegado con ellos ahí, y ahí los fusilaron. Y a muchos de ellos no los remataron, y tuvo que estar aguantando el hombre los quejíos de los que quedaron heridos hasta que finalmente murieron», ha relatado.

Pedro Díaz ha indicado además que «ahora «que están empeñados en derogar la ley de Memoria Histórica me han entrado más ganas de seguir investigando», y ha lamentado que «aquí no hay concordia».

«Yo no puedo estar de acuerdo con eso por muchas razones –afirma–, porque mi padre estuvo en el campo de concentración de Castuera, tuvo una condena a muerte, le iban a matar aquí en Mérida, aunque por último salvó el pellejo pero tuvo que exiliarse a Portugal, aún viniendo, le seguían denunciando para que le detuvieran y lo mataran».