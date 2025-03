La Diputación de Cáceres eleva su presupuesto a 172 millones con un 34% más en inversión

«El presupuesto más alto de la historia». Con esa frase destacada ha comenzado este jueves el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel ... Morales, la presentación del borrador de las cuentas provinciales para 2024, que suman 172,4 millones de euros, 16 más que las de este año. El repunte se nota sobre todo en el capítulo dedicado a las inversiones, que crece un 34% hasta los 38,7 millones, aunque el incremento es generalizado en casi todas las partidas. El presupuesto consolidado, es decir, el que incluye además el Organismo Autónomo de Recaudación, el consorcio medioambiental MásMedio, la Institución Ferial de Trujillo y el Museo Pérez Comendador, se eleva a 191,3 millones de euros y es también el más alto que ha conocido la Diputación cacereña.

Morales ha querido resaltar de inicio un dato para él fundamental: que el 54% de todo ese dinero, es decir, más de 92 millones de euros, ir a parar «directamente a los ayuntamientos de la provincia», ya sea por medio actuaciones tangibles como obras de mejora en los pueblos o en las carreteras, o de los múltiples servicios y programas que los municipios reciben de la Diputación en materias como el empleo, la formación, la cultura o el deporte. Los 80 millones restantes son para sufragar el propio funcionamiento de la institución, y ahí la partida principal son los 56,6 millones que se dedican a gastos de personal (4,3 millones más que en 2023).

Fomento y Movilidad

La mayor parte de los 38,7 millones de las inversiones reales se encuadran en el área de Fomento y Movilidad. La partida destinada a carreteras –una «competencia impropia» para la Diputación, como ha recordado Morales– es de 16,1 millones de euros, seis más que este año. También hay 14,9 millones para el Plan Activa, dedicado a financiar las obras que reclaman los municipio y pedanías, además de un plan adicional también de obras para los pueblos de otros 14,5 millones dotado con fondos europeos que el Estado transferirá a mediados del próximo año.

A esto hay que sumar 961.000 euros que se presupuestan para mejorar vías públicas e instalaciones municipales de uso social y cultural, 400.000 euros para obras extraordinarias o urgentes, 170.000 para el convenio con la Guardia Civil para reformar casas cuartel, 450.000 para el mantenimiento de los edificios provinciales o 150.000 para rehabilitar las fincas Haza de la Concepción y El Cuartillo.

Sin carril bici al Casar

Sin embargo, desaparecen algunas actuaciones relevantes que sí estaban en el presupuesto de 2023 y no se han ejecutado. Entre ellas destaca el carril bici entre Cáceres y Casar de Cáceres, que aparecía este año con una partida de 2,4 millones de euros. El diputado de Fomento, Luis Fernando García Nicolás, ha explicado a HOY que esa obra se iba a financiar en un 80% por la Junta y un 20% por la Diputación. El pleno provincial aprobó el convenio en diciembre de 2022 y se lo envió a la Junta, que lo devolvió en febrero con correcciones sobre las características que debía tener el carril bici, entre ellas que debía ser de cinco metros de ancho, y no de tres, además de una mayor longitud. Eso, según García Nicolás, disparaba el coste a más de cuatro millones de euros, y aunque la Diputación seguía aun así dispuesta a asumir su 20%, no han vuelto a tener noticias al respecto de gobierno regional. «Veo difícil que se haga, es demasiado dinero», admite García Nicolás.

Gran Teatro

Entre los puntos candentes de este presupuesto estaba también saber qué iba a a pasar con la asignación de la Diputación al Consorcio Gran Teatro de Cáceres, después de que Miguel Ángel Morales hubiera amenazado con retirarla como represalia por no recibir información sobre el relevo en la dirección. Las cuentas de 2024 sí recogen finalmente 430.500 euros para el Consorcio (186.000 de ellos para el Womad), si bien el presidente ha advertido de que la transferencia solo se llevará a cabo si constatan de aquí en adelante la «lealtad institucional» que le viene reclamando a la Consejería de Cultura. «No queremos ser convidados de piedra», ha insistido.

Ampliar Miguel Ángel Morales. Armando Méndez

La partida para el área de Cultura y Deportes se eleva un 4,9%, hasta los 15,4 millones, con programas destacados como el Plan Activa Cultura y Deportes (2,29 millones), 684.000 euros para fundaciones, museos y consorcios, 857.750 euros para clubes deportivos o 321.000 euros para federaciones.

Turismo y Desarrollo Sostenible es otra de las áreas relevantes, con un asignación de 26,3 millones de euros (+4%), que en esta legislatura ha incorporado además Igualdad. Los programas en esa materia reciben 2,7 millones de euros, y hay también 1,5 millones para el Plan Integra Empleo y 44 millones para promocionar La Vera, el Valle del Jerte, la Sierra de Gata, Las Hurdes y, como novedad, el Valle del Alagón como destinos turísticos. El Gran Tour Territorios Unesco recibe 3,4 millones, y aunque no está presupuestado, Morales ha avanzado planes para poner en marcha de manera periódica el tren turístico que ya tuvo hace unos meses dos viajes de prueba.

Se vuelve a apostar con fuerza por la feria de las comarcas Jato, a la que se asignan 300.000 euros, y el Centro de Estudios Internacionales Charo Cordero recibe 412.000 para ayudas al hospedaje de los estudiantes y un nuevo programa de dinamización cultural y educativa.

En cuanto al Sepei, se contempla la apertura este mismo año del nuevo parque de bomberos de Jarandilla de la Vera, y en 2024 el de Guadalupe

Respecto a gastos destacados en otras áreas, se han presupuestado 2,8 millones para un nuevo contrato de gestión de las comunicaciones y la ciberseguridad, 1,5 millones para la red de centros de de emprendimiento digital FAB o 150.000 para la ayuda al desarrollo a través de Felcode.

Memoria Democrática

El presidente provincial ha querido destacar además el estreno del nuevo Servicio de Memoria Democrática, al que se asignan 318.739 euros. En ese ámbito, se crea el premio 'Conchita Viera' y se dedican 105.000 euros a la tercera fase de las exhumaciones en la mina de la Paloma.

El presupuesto del consorcio medioambiental MásMedio crece un 48% hasta los 14,8 millones de euros.

Miguel Ángel Morales ha señalado que el PP ya tiene también el borrador de las cuentas de 2024 y ha realizado algunas aportaciones que probablemente se incorporarán al documento definitivo, de manera que el presupuesto pueda aprobarse en el pleno por unanimidad, como viene ocurriendo en los últimos años.