La Diputación de Cáceres dedica 200.000 euros a los municipios afectados por los incendios

El pleno ordinario de la Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves una partida de 200.000 euros destinada a todos los municipios que ... se han visto afectados por los incendios este pasado verano. La sesión ha comenzado precisamente con el agradecimiento del presidente de la institución provincial, Miguel Ángel morales, en nombre de toda la corporación a las personas que han trabajado en la extinción, especialmente a los miembros del Sepei.

«Es necesario que las instituciones seamos conscientes de que el fuego no vota a nadie, de que el fuego no tiene color político, que el fuego lo que hace es arrasar, arrasar y destrozar, y los ciudadanos, las ciudadanas necesitan respuestas conjuntas y el esfuerzo y el trabajo de tantos servidores públicos», ha resaltado.

Las ayudas serán directas e irán destinadas a todos los municipios que han sufrido incendios en la provincia; 100.000 euros para gastos corrientes y los otros 100.000 para gasto de capital, según ha explicado el vicepresidenta Tercero, Luis Fernando García Nicolás, que ha indicado que la Diputación de Cáceres «también quiere contribuir a ayudar a los ayuntamientos de la provincia en los gastos derivados de la extinción o de la limpieza y retirada de restos una vez pasado el incendio que han sufrido».

En el primer caso, sería para todos los gastos que hayan podido tener de cualquier tipo en cuanto a avituallamiento de los equipos que han estado ayudando a la extinción de los incendios o cualquier otro gasto corriente. Y en cuanto a los gastos de capital, sería para reponer cualquier tipo de inversión que se haya destruido por culpa del incendio, como mobiliario, edificios que se hayan visto afectados o cualquier cuestión patrimonial.

Zonas de baño

También se ha aprobado, dentro del plan especial de acondicionamiento de zonas de baño naturales, una inversión total de 1,26 millones de euros en los años 2025 y 2026, para mejorar las piscinas naturales de Pinofranqueado y Jerte.

En el caso de Pinofranqueado, se trata de la zona natural de baño en el río Los Ángeles, con un presupuesto total de 795.608 euros, de los que la diputación aportará el 85% (676.267), y el resto el Ayuntamiento (119.341). En Jerte, se actuará en la zona de 'El Nogalón' en el río Jerte con un presupuesto total de 470.588, de los que 400.000 euros los aportará la diputación y el resto, el Consistorio.