La Diputación abre la convocatoria para proyectos expositivos de El Brocense en 2027

Redacción CÁCERES. Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

La Diputación de Cáceres ha abierto la convocatoria para la presentación de proyectos expositivos destinados a configurar la programación de 2027 de la Sala de Arte El Brocense, que se ha consolidado como un espacio referente del arte contemporáneo a nivel nacional.

El objetivo de esta convocatoria es ofrecer a artistas visuales un marco profesional para la difusión de sus propuestas y fomentar la diversidad de lenguajes visuales –pintura, escultura, fotografía, instalación o arte gráfico–, reforzando así el compromiso de la institución provincial con la creación.

El plazo de recepción de propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de mayo de 2026. Los proyectos deberán enviarse por correo electrónico, incluyendo un dossier o portfolio con el currículo del artista y el proyecto expositivo adaptado al espacio de la Sala de Arte El Brocense.

Los interesados podrán consultar en la web del Área de Cultura los planos de la sala, el informe de instalaciones y recursos y las bases completas de funcionamiento.

Una vez finalizado el plazo, el Consejo Asesor de Artes Plásticas seleccionará las exposiciones que integrarán el calendario expositivo de 2027.

Cada artista o colectivo seleccionado recibirá 1.500 euros en concepto de honorarios, y contará con el apoyo de El Brocense para la producción, montaje, transporte, seguro de las obras, edición de catálogo y difusión de la exposición.