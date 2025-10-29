HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?

La Diócesis organiza un año más Holywins, la fiesta de Todos los Santos

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

La Diócesis de Coria-Cáceres, a través de la delegación de Familia y Vida, ha organizado un año más Holywins, una alternativa «festiva y alegre» a Halloween que «recuerda el auténtico sentido cristiano de la víspera de Todos los Santos», indica en una nota.

Será el 31 de octubre a las 18.00 horas en el Centro Pastoral Jesucristo Resucitado, en la calle Isla de Córcega de la capital cacereña. Los organizadores animan a los participantes a acudir disfrazados de su santo favorito «para vivir una jornada de fe, convivencia y diversión», informa la Diócesis.

Durante la fiesta habrá juegos, dinámicas y chucherías para los más pequeños, en un ambiente familiar y festivo. La inscripción tiene un donativo de cuatro euros por familia y la iniciativa se celebra con el lema ‘Holywins: ¡la fiesta de Todos los Santos’.

