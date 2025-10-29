La Diócesis organiza un año más Holywins, la fiesta de Todos los Santos

Redacción CÁCERES. Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Diócesis de Coria-Cáceres, a través de la delegación de Familia y Vida, ha organizado un año más Holywins, una alternativa «festiva y alegre» a Halloween que «recuerda el auténtico sentido cristiano de la víspera de Todos los Santos», indica en una nota.

Será el 31 de octubre a las 18.00 horas en el Centro Pastoral Jesucristo Resucitado, en la calle Isla de Córcega de la capital cacereña. Los organizadores animan a los participantes a acudir disfrazados de su santo favorito «para vivir una jornada de fe, convivencia y diversión», informa la Diócesis.

Durante la fiesta habrá juegos, dinámicas y chucherías para los más pequeños, en un ambiente familiar y festivo. La inscripción tiene un donativo de cuatro euros por familia y la iniciativa se celebra con el lema ‘Holywins: ¡la fiesta de Todos los Santos’.