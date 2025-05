La Diócesis de Coria-Cáceres asegura que el sacerdote condenado por difundir pornografía infantil es «apto para ejercer»

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 10 de septiembre 2022, 19:13 Comenta Compartir

La Diócesis de Coria-Cáceres mantendrá al frente de las parroquias de Almoharín y Valdemorales a Ignacio Lojas Obregón, un sacerdote condenado por corrupción de menores en 2004 y recién trasladado a estas dos localidades cacereñas para llevar a cabo labores pastorales. En un comunicado emitido a las 18.30 de este sábado por esta institución religiosa después de trascender los hechos a través de la prensa a primera hora de la mañana señalan que este sacerdote ya ha cumplido con su condena, que está arrepentido y que ha pasado por un proceso de rehabilitación.

Tal y como publicó el periódico El País y confirmó este diario Ignacio Lojas Obregón fue asignado a las parroquias de Almoharín y Valdemorales en el mes de junio, produciéndose su llegada a estos pueblos hace escasos días.

Los hechos por los que se le condenaron tuvieron lugar hace 20 años. Este periódico publicó en 2002 el arresto de este sacerdote acusado de distribuir pornografía infantil en Internet cuando ejercía en la localidad de Casares de las Hurdes. En esa información se precisaba que él no había tomado directamente las fotografías, sino que se dedicaba a extraerlas de páginas web e intercambiarlas con otras personas con las que 'chateaba'. Tras el juicio en 2004 se le condenó a 16 meses de cárcel que no cumplió por no tener antecedes y ser una pena menor de dos años.

La Diócesis explica en su comunicado que este sacerdote «cometió un delito consistente en intercambio de material fotográfico de contenido sexual de menores por Internet», algo que «nunca se ha ocultado a la opinión pública» y subraya «el carácter informático del delito» y que «no hubo contacto ni comunicación con los menores». También argumenta que este sacerdote fue juzgado y sancionado «con arreglo a la legislación civil y que cumplió las condenas y las penas impuestas».

La Diócesis garantiza que el sacerdote condenado no impartirá catequesis y que las parroquias serán «espacios seguros para los niños»

El escrito indica que el clérigo dispone de certificado negativo de delitos sexuales, emitido por el Ministerio de Justicia y en el mismo se recoge que en el Registro Central de Delincuentes Sexuales no consta información penal relativa a su persona, por lo que se le considera «apto para ejercer el ministerio sacerdotal, después de un proceso de rehabilitación y acompañamiento de la Diócesis, y tal y como ha demostrado en su paulatina reinserción de los últimos años».

Desde esta institución «lamentan profundamente las aciones» llevadas a cabo por el sacerdote y se asume «la inquietud y perplejidad» que la situación puede causar en la comunidad cristiana, pero aclaran que «se han tomado las medidas pertinentes para que todas las parroquias sean un espacio seguro para los menores» y que este sacerdote no impartirá catequesis, sino que lo harán seglares. También indican que se está dando seguimiento a la situación y se mantendrá diálogo «con los fieles que lo deseen». Concretamente en las encomendadas al sacerdote I.L.O., las responsables de la labor catequética son seglares. «Queremos manifestar nuestro firme compromiso en la lucha contra el abuso de menores y con la reparación a las víctimas de esta lacra en la sociedad y en la Iglesia», concluye el escrito.