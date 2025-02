«Le digo al público que viene al Clásico de Cáceres que no se deje llevar por las caras famosas»

Si existiera un Trivial Pursuit del Festival de Teatro Clásico de Cáceres es muy posible que Eva Caso arrasara con todos los quesitos, porque se lo sabe todo. Acompañó a su padre en la primera edición de este certamen, en torno al año 90, ... y en el 92 ya se encargaba ella de despachar las entradas en una taquilla temporal que se instaló en el edificio de la Chicuela, durante la apertura provisional del Gran Teatro antes de terminar sus obras, en donde se exhibió 'Tirano Banderas', de Valle-Inclán. Ha visto desde dentro las 33 ediciones de un festival que le enamora por el ambiente y gracias al que ha aprendido mucho de un género infinito. Durante tres semanas complementa el trabajo en el Gran Teatro con el de la taquilla que se instala en los escenarios de San Jorge y Veletas.

–¿Es complicado trabajar en una taquilla temporal en la parte antigua?

–Antes vendíamos las entradas a mano, ahora es muy diferente porque tenemos que llevar el ordenador, la impresora, la PDA para leer las entradas...estamos en plena parte antigua y a veces falla Internet, tiene sus dificultades, pero me encanta el Festival de Teatro Clásico y el ambiente que hay.

–Seguro que es una experta, después de tantos años.

–He aprendido mucho, sobre todo que hay compañías extremeñas con gran calidad. En la primera edición vi la 'Viuda valenciana' interpretada por la compañía de teatro estable y me encantó, desde entonces soy una fan incondicional de José Vicente Moirón. También recuerdo un Otelo que representó Toni Cantó. Mucha gente me pregunta en la taquilla que qué les puedo recomendar y yo les digo que no se guíen por las caras famosas, por los carteles donde hay la foto de un famoso, que hay compañías extremeñas y otras que quizás no sean tan conocidas que son de gran calidad.

–¿Qué compañía destaca?

–Atalaya, por ejemplo, que representó el pasado viernes 'El avaro', tiene mucha calidad. El Brujo viene todos los años, este año, y atrae a mucha gente.

–¿Conoce a muchos artistas?

–Sí, ha venido mucha gente. Antes incluso comíamos con ellos en el teatro.

–¿Qué público viene al Festival de Teatro Clásico?

–Hay un público muy fiel, tenemos un espectador que el día que salen las entradas se saca dos de cada función. También hay gente que viene cada año de otras ciudades, como un matrimonio de Sevilla que viene siempre. Es un festival que está muy valorado.