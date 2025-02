Dos detenidos por intentar estafar a un vecino de Casar de Cáceres con el 'tocomocho'

Miriam Rubias Jueves, 9 de mayo 2024, 11:57 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como supuestos autores de un intento de estafa utilizando el método del 'tocomocho'. La víctima fue un vecino de Casar de Cáceres de 79 años.

La investigación se originó a raíz del intento de estafa que tuvo lugar el pasado 24 de abril en la localidad cacereña. Un vecino del municipio fue abordado por varios individuos en la vía pública y, bajo la excusa de poseer varios décimos de lotería premiados, intentaron persuadirlo para que subiera a un vehículo con el objetivo de obtener dinero del banco o dirigirse a su domicilio para obtenerlo, y así poder comprarles esos décimos por una cantidad inferior al premio que supuestamente contenían. Afortunadamente, una vecina intervino y frustró la supuesta estafa.

La investigación abierta tras la denuncia interpuesta el 26 de abril para tratar de esclarecer los hechos se basó en la información proporcionada por la víctima y varios testigos. Esto facilitó a los agentes determinados indicios y la revisión del material gráfico aportado por grabaciones de seguridad, permitió obtener la apariencia física de los autores.

Con toda esta información, y las pesquisas practicadas posteriormente acerca de la identidad de los responsables, los agentes consiguieron ubicarlos y localizarlos en la provincia de Toledo.

De esta manera, el pasado martes, 6 de mayo, los agentes procedieron a la detención de ambos individuos, de 30 y 40 años, a los que les constan numerosos antecedentes por hechos similares al investigado, como supuestos autores de un delito de estafa, en grado de tentativa, a través del método del 'tocomocho'.

Tras la instrucción de las diligencias, policiales correspondientes, estas personas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Plan Mayor de Seguridad

Para evitar situaciones de este tipo, la Guardia Civil implementa a nivel nacional el Plan Mayor de Seguridad, a través del cual imparte charlas dirigidas a la prevención y seguridad de nuestras personas mayores en residencias de la tercera edad, hogares de pensionistas, casas de cultura, etc, en las que se les explican aquellas actividades delictivas más frecuentes de las que pueden ser víctimas y cómo afrontarlas, incidiendo específicamente en los «timos», entre ellos el del 'tocomocho'.

Recomendaciones de la Guardia Civil

La estafa del «tocomocho» es un timo clásico que sigue afectando a personas en la calle, especialmente a aquellos más vulnerables, como los adultos mayores. Ante ello, la Guardia Civil ofrece las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de estafas:

1. Desconfíe de extraños con ofertas irresistibles: Si alguien se acerca en la calle y le muestra un décimo de lotería premiado, mantenga la guardia alta. Los estafadores suelen ser muy persuasivos y amables, pero recuerde que su objetivo es engañarle.

2. No compre décimos de lotería de desconocidos. Si alguien le ofrece comprar un boleto premiado a cambio de una parte del premio, no lo haga. Es probable que el boleto no esté premiado en absoluto. No se deje llevar por la promesa de ganancias fáciles.

3. Verifique el décimo adquirido: Si tiene dudas, pida ver el boleto con detenimiento. Compruebe si tiene el logo oficial, el código y otros elementos de verificación. Si algo no parece correcto, aléjese.

4. No acompañe a desconocidos a ningún lugar: Si el estafador insiste en que vaya al banco o a su casa para obtener dinero, rechace educadamente. No se deje llevar por la presión. En realidad, no necesita hacer nada.

5. No revele información personal o datos bancarios: No comparta datos personales ni detalles sobre sus cuentas bancarias con desconocidos. Los estafadores pueden usar esta información en su beneficio.

6. Confíe en su intuición: Si algo no le parece correcto o se siente incómodo, confíe en su instinto. Es mejor ser precavido que arrepentirse después.

Recuerde que los estafadores son hábiles y pueden actuar de manera convincente.

Siempre mantenga la precaución y proteja a los demás compartiendo estos consejos con sus seres queridos, especialmente con los adultos mayores.

Y si se encuentra en una situación sospechosa, no dude en contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Cáceres, en el teléfono 927628150, ext. 0320080.