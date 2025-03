Los detenidos por el robo en Atrio ya están en los juzgados de Cáceres

«No se sienten culpables y han accedido a ser extraditados», es lo que declaró el abogado Zvonko Kristovic, al periódico croata '24 Sata', cuando ... le preguntaron en el palacio de Justicia de Dubrovnik sobre la situación de los dos acusados de robar en el Restaurante Atrio de Cáceres 45 botellas de vino valoradas en más de un millón y medio de euros. Zvonko Kristovic es uno de los dos abogados que han asistido en Croacia a la pareja formada por Constantín Gabriel Dumitru, de 47 años, y Priscila Lara Guevara, de 29 años.

La Policía Nacional ya ha trasladado a España a los presuntos autores del robo. Los investigados llegaron en la tarde de ayer al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y han sido trasladados a Cáceres.

Hoy los dos presuntos ladrones de Atrio serán puestos a disposición judicial en la capital cacereña. Agentes de la Policía Nacional Española, con la colaboración de la policía croata, han llevado a los dos procesados desde la prisión de Dubrovnik al Juzgado número 2 de Cáceres, minutos antes de las 11 de la mañana y está previsto que presten declaración pasadas las doce de esta mañana. El hecho de que las botellas robadas no hayan aparecido ni los presuntos autores hayan sido detenidos en posesión de ellas, refuerza la idea de que hoy se declararán inocentes, igual que hicieron en Dubrovnik.

El caso ha tenido eco en la prensa de Croacia, en donde fue detenida la pareja el pasado 18 de julio cuando estaban en un coche de matrícula alemana. Según los rotativos croatas, tras cometer el robo en el Hotel Atrio, ellos escaparon en coche y no en avión, viajando por Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania. Se asegura que él solo volvió a España en enero para asistir al entierro de un familiar.

Tal y como informó el Diario HOY, la Fiscalía de Cáceres considera que los hechos revisten «caracteres de un delito de robo con fuerza en las cosas en establecimiento abierto al público». Apuntó que se da la circunstancia de especial gravedad por el valor de los efectos sustraídos. Se exponen a un mínimo de seis años de prisión por el robo.

Vídeo. Así ha sido el traslado de los dos acusados del robo en Atrio

Las declaraciones se realizarán a puerta cerrada, estando presentes además de la jueza María del Ara Sánchez, un fiscal y los dos abogados de los acusados.

Tras la declaración, seguramente la jueza tomará la decisión de ordenar su ingreso en el Centro Penitenciario de Cáceres, como medida preventiva hasta que sean juzgados.

Un hecho importante dentro del procedimiento judicial, es que la aseguradora del hotel Atrio ha decidido personarse en el caso como acusación particular, a la vista del daño causado y el impacto que ha tenido en la compañía. Así lo ha confirmado a este diario el responsable de la empresa mediadora del seguro, Jorge Sánchez Castañón. Su papel fue clave para el acuerdo suscrito entre los propietarios del hotel, Toño Pérez y José Polo, con la aseguradora, de tal forma que en caso de que aparezcan las botellas estas vuelvan a la bodega de Atrio. En principio, al haber percibido ya una indemnización por el robo, las botellas de vino serían propiedad del seguro, que sin embargo no ha planteado inconvenientes en el último acuerdo. «Negociamos en 48 horas para que los vinos vuelvan a Atrio aunque era el seguro quien tenía ese derecho», reseñó tras dicho acuerdo Sánchez Castañón, que admite que tanto los propietarios como la aseguradora tienen aún esperanzas de que puedan aparecer al menos algunas de las botellas. Lo que hará, en cualquier caso, el seguro, es presentarse como acusación particular cuando se abra juicio contra Gabriel Dumitru y Priscila Guevara.

La Policía Nacional ha lanzado el mensaje de que el Restaurante Atrio no debe perder la esperanza de que puedan ser localizadas las botellas robadas. La hipótesis que manejan es que se encuentren, todas o algunas de ellas, en el mercado negro.