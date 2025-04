Detenido en Cáceres el dueño del Asador Guadalmina

R.H. Domingo, 30 de junio 2024, 13:16 Comenta Compartir

José Eugenio Arias-Camisón, el dueño del asador Guadalmina de Marbella, ha sido detenido en Cáceres este pasado viernes. El polémico hostelero ha publicado un vídeo en redes sociales en el que afirma que la Policía Nacional le ha apresado por una reclamación judicial que le constaba.

«Os quiero contar un desagradable hecho que me ha ocurrido hace un par de días, concretamente en la madrugada del jueves al viernes», comienza el vídeo que ha subido a sus redes. «Yo me encontraba con mi mujer en Cáceres, maravillosa tierra de la que yo soy oriundo, y estábamos hospedados en el Parador Nacional. A las dos de la mañana sonó la puerta y era la Policía», continúa el post.

Según Arias-Camisón, los agentes tocaron la puerta de su habitación, en la que se hospedaba junto a su mujer, a las 2.00 de la madrugada del viernes y pasó la noche en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional en Cáceres. Fuentes del instituto armado han confirmado a HOY que se produjo la detención por el requerimiento judicial, pero no detalla ni la hora ni el lugar.

La versión del hostelero es que se debe a un error judicial ya que tiene el requerimiento desde el pasado mes de marzo y, según su relato, no le han localizado.

«Tenían una orden de detención y ellos, obviamente, no saben nada y me detienen. Tuve que pasar la noche del jueves al viernes en un calabozo. No os quiero contar lo que es, pero os lo podéis imaginar. Y menos mal que no fue la noche del viernes porque igual a día de hoy todavía estoy dentro», sostenía este sábado Arias-Camisón.

Error judicial

«Yo no sé si ha sido un error judicial o ha sido debido a la persecución política a la que estoy sometido desde hace ya varios meses, porque este Gobierno no permite que nadie se meta con él», critica.

El hostelero asegura que sus abogados están averiguando si existe tal error. «Un juzgado de Málaga me ha querido dar una notificación para un juicio y desde marzo no han conseguido dar conmigo. Es acojonante. La demanda que la recibí en mi domicilio hace ya más de un año y ahora que iba a ser el jucio me querían entregar la citación. Nadie sabe que soy el dueño del asador Guadalmina, en Málaga nadie debe saber donde vivo... Bueno, la cosa es que me tuve que pasar una noche en los calabozos», cuenta a sus seguidores.

Polémico

Arias-Camisón se hizo popular en las redes sociales en 2011 por su oposición a la ley antitabaco y fue multado por no cumplirla y permitir que se fumara dentro del local. El hostelero dio marcha atrás tras ser sancionado con 90.000 euros, que posteriormente se quedó en 6.000 euros.

Desde ese año 2011, el dueño del Asador Guadalmina ha sido protagonista de muchos enfrentamientos contra miembros de Podemos, llegó a pedir okupar la casa de Irene Montero, y con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que llegó a amenazar de muerte. «Yo por defender a mi patria, si tengo que coger las armas y liarme a tiros contra estos rojos e independentistas y gentuza que odia a España, lo haré, que no quepa ninguna duda. Y, además, al primero al que voy a ir es a por ti, Antonio Sánchez (confundió el nombre)», espetó en un vídeo.