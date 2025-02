«Después de tres años de penurias ya está bien un día de alegría como este»

Son las dos de la tarde y hay que hacer un esfuerzo para imponerse y poder atravesar la avenida de España. A la puerta de Aquario, uno de los puntos habituales de las cañas de mediodía, se acumulan los clientes. Pero este sábado no es ... un día cualquiera. Es 24 de diciembre, Nochebuena y las ganas de disfrutar se multiplican mientras los responsables de bares y locales de moda en Cáceres hacen acopio de tapas a la vista de la que se les viene encima. Así ocurre en el centro y en las barriadas.

En el bar Argentina, en el Perú, han empezado a servir pinchos a la una de la tarde. Allí están los clientes de cada día y otros tantos más que se han sumado a la fiesta. Nerea, la eficiente camarera, va repartiendo de forma proporcial por cada espacio que queda libre en la barra. La cocinera, Gertrudis, asoma la cabeza por si falta algo. Hay tortilla de patatas, jamón, chorizo, queso... Unos 30 platos en total.

La morcilla, marca de la casa, es la especialidad más solicitada. El lleno es total en un día de fiesta absoluta. «Es un homenaje a nuestros cliente. Normalmente no abrimos los sábados, pero hoy es un día especial», reconoce José Real García, responsable del establecimiento. Mientras los clientes comen y beben el se afana en que no falte ni un detalle. Es un día de celebraciones y alegría.

En especial para Pablo Gallego. El próximo mes de marzo cumple 65 años y se jubila. Pero ha decidido anticipar la retirada laboral. Lo celebra junto a su cuñado, Emilio, un profesional de la cocina ya retirado y habitual de uno de los locales más típicos del cañeo en la capital cacereña. «Yo soy de vinos diarios, no solo de Nochebuena», reseña. «Es que hoy salen los que no salen nunca, pero a mí me gusta disfrutar esos vinitos a diario», confirma Antonio Alonso, que 'alterna' a pocos metros de allí, en el Alemania 24, en la avenida de Alemania.

«Es un ambiente fenomenal. Estoy deseando que lleguen fechas como esta para volver a Cáceres» raúl floriano Cirujano maxilofacial en Valladolid

Cruzar la calle es una aventura. Sucede en Gil Cordero, al paso por locales como Vivaldi, y un poco más arriba en la calle Argentina. Los clientes del bar Rincón de Europa, que gestiona Aurelio Tello, veterano de la hostelería, llenan el bar de las tapas más demandadas, las que elabora Angeli Rosado, a base de orejas de cerdo, hígado y patatas fritas.

«Después de tres años de penurias, ya está bien que nos tocase un día como este. Lo merecíamos», añade María Pérez Burgos, que regenta Aquario, en la avenida de España. Hay que intentar subir a la segunda planta, a duras penas, para pedir una cerveza. Abajo los camareros no dan abasto. «Es una ambiente fenomenal. Estoy desenado que lleguen fechas como esta para volver a Cáceres», relata Raúl Floriano. Ejerce como cirujano maxilofacial en Valladolid, pero Cáceres le tira. Ahí, en la zona d ellos obispos, anda de cañeo con su pandilla.

«Son momentos muy especiales, los disfrutamos mucho», insiste Manuel López, que es director de márketing en Madrid y tampoco falta a la cita de las cervezas de Nochebuena. La Policía Local y Nacional montan un dispositivo especial. Sobre las cinco de la tarde toman la plaza de los Maestros, convertida en un hormiguero de personas. Es imposible atravesarla. La avenida de España es una romería de personas que suben y bajan desde primera hora.

«Las navidades son las mejores de los últimos ocho años. Es algo increíble. Se agradece», apunta José Mostazo, otro veterano de la hostelería de Cáceres. Regenta Bontá y admite que fechas así contribuyen a compensar los últimos ejercicios, marcados por los recortes y la pandemia. Las cañas de Nochebuena se consolidan en Cáceres como una cita ineludible. Para la hostelería, un colchón en medio de la crisis. Para los clientes, el 24-D es una fecha marcada en rojo en el calendario.