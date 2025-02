Decenas de libros en el paseo de Cánovas de Cáceres y ningún súper ventas

La Feria del Libro, que ha vivido su primer fin de semana de literatura bajo los árboles del paseo de Cánovas tantea aún cuál será el nombre que arrase en ventas este año.

Los profesionales del sector que están detrás de las casetas hacen su ... propia quiniela aunque con poca unanimidad. «Landero se va a vender mucho, también la colección 'Alas de sangre'», precisa Nacho Figuero, de la librería Eguiluz. En su quiniela señala también a la escritora argentina Mariana Enríquez y al chileno Benjamín Labatut, además de Maggie O´Farrell, la novelista británica autora de 'Hamnet' y 'El retrato de casada' y que este año se ha colado en todas las casetas con 'La distancia que nos separa', una obra publicada en 2004 pero inédita hasta ahora en español.

Alfonso Agúndez, de la librería que lleva su apellido, cree tendrán tirón los autores más conocidos que presentan en la Feria del Libro. Ángel Martín arrasó hace dos años con 'Por si las voces vuelven' y este año presentará 'Detrás del ruido', un libro que ya tiene su trayectoria, ya que fue publicado a finales del verano de 2023. Fernando Savater también es otro de los autores que puede dar juego este año. El filósofo publicó en febrero 'Carne gobernada'. El resumen que hace Agúndez es que habrá un mosaico de autores, un panorama totalmente abierto.

Ampliar Julio César Galán firma también con el heterónimo de Jimena Alba. JORGE REY

María Vaquero, de la librería Todo Libros, señala que ella se centra en esta feria en libros dedicados a bebés, niños y adolescentes. «Se venden muchos libros de baño». Más allá de eso apunta que Landero «se venderá mucho». Algo menos Ángel Martín. «Yo apuesto por 'La llamada' de Leila Guerriero, Eduardo Mendoza, que se hace querer, editoriales independientes». Valora la apuesta por Pablo Vierci, autor de la novela que inspiró 'La sociedad de la nieve'. «El libro ya se ha vendido mucho y el hecho de que venga le da color a la feria», apunta esta librera con muchas horas de vuelo.

Cuatro presentaciones

Un total de cuatro presentaciones llenaron la jornada de este domingo en la Feria del Libro de Cáceres. Por la mañana Julio César Galán presentó 'Un adiós abierto' (Pre-textos) y, bajo su heterónimo de Jimena Alba, 'Maldita épica salvaje' (Los libros del Missisipi). No eran dos personas sino una. La Feria del Libro de Cáceres no precisó el día de la presentación que no se trataba de una autora sino de un autor con seudónimo femenino.

Rafael Cordero Tapia con 'Anhelo de paraíso y Ángel Doncel Cervantes, con 'La verdad sobre Susan Biel' (ambos publicados por TAU ediciones) y Juan Ramón Santos y Nicanor Gil con Emboscados, de la editorial Ediciones del Ambroz, completaron la actividad de ayer domingo en la caseta central de la Feria del Libro de Cáceres, que abre sus puertas hasta el próximo martes 30 de abril.