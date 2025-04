Decathlon confirma que abrirá en abril su nueva tienda de Cáceres y busca 20 empleados

Abril es el mes elegido por Decathlon, la cadena de ropa y artículos deportivos, para abrir su gran superficie en el centro comercial Way ... de Cáceres, junto a Carrefour. Así lo ha confirmado la firma a este diario. De momento, prefiere no dar el día exacto fijado para la inauguración.

Mientras tanto, en el escaparate de la pequeña tienda que tiene en la calle Pintores –Decathlon City– ya anuncia su próxima apertura en la avenida de las Arenas. Por ahora no aclara si mantendrá los dos puntos de venta abiertos. O si la apertura de la gran superficie supondrá el cierre de la tienda situada en el centro de la capital cacereña.

Mientras en el interior del edificio levantado en el solar del antiguo matadero se ultiman los trabajos para el estreno el mes que viene de las instalaciones, ya se ha comenzado con la búsqueda de personal para trabajar en su interior. Según la oferta que aparece en la propia página web de Decathlon hay 20 vacantes por cubrir. «En este momento, estamos en búsqueda de vendedores/deportistas que se unan a nuestro equipo para nuestra próxima apertura de tienda en Cáceres», reza el texto.

La marca busca que los aspirantes a esta oferta sean deportistas «que incorporen el deporte como práctica habitual» y que tengan disponibilidad horaria, incluyendo fines de semana. A la hora de hacer la selección, se tendrá en cuenta como aspecto valorable que los candidatos tengan estudios universitarios o ciclo formativo superior.

Decathlon está presente en Cáceres desde el año 2016, fecha en la que inauguró su establecimiento comercial de Pintores, de aproximadamente 250 metros cuadrados. La nueva superficie levantada junto a la N-521 es mucho más grande. De momento, en el exterior de la construcción no se han colocado todavía las letras corporativas.

Decathlon es la primera y, de momento, la única marca que se ha instalado en el Way. La obra del resto del centro comercial sigue sin empezar y se desconocen qué otras firmas aterrizarán en la capital.

El exterior de la nave levantada, que se destinará íntegramente a albergar las instalaciones deportivas, está completamente terminado. No falta ni un detalle. Se han instalado hasta los bancos de madera. En el recinto, que ha sido urbanizado, se han plantado árboles y arbustos, se han dibujado los estacionamientos y se ha colocado la señalización vertical, además de papeleras y bolardos.

El centro comercial Way todavía mantiene en su página web que su apertura está prevista para la primavera de 2022. Este diario se ha puesto en contacto con Kronos, la promotora del proyecto, para saber en qué momento se encuentra la iniciativa y si se han cerrado acuerdos con otras firmas. Pero no ha obtenido respuesta. La información más reciente facilitada por la firma es de diciembre. «Solo podemos seguir confirmando Decathlon. Por el momento no hay más novedades», se apuntaba entonces.

Ampliar Exterior de la nave levantada para Decathlon en el centro comercial Way. HOY

La idea inicial es que este centro contara con un área de tiendas especializadas, otra de medianas superficies y otra de ocio y restauración.

Licencia municipal

El Ayuntamiento concedió el pasado mes de diciembre la licencia a Decathlon para acondicionar la tienda y, al mismo tiempo, recepcionó las obras de urbanización. Way Cáceres surge con una inversión de 35 millones de euros y, según sus propias previsiones, aspira a crear 500 empleos de los que 300 serían directos. Los promotores adquirieron el suelo a la Sareb, el llamado banco malo, por 2,7 millones de euros.

Tal y como se ha publicado, la licencia para la primera fase del proyecto del Way se concedió hace un año, el 27 de febrero de 2023, y contemplaba en principio 5.500 metros cuadrados de uso comercial y 7.289 de uso recreativo. Decathlon ocupa 3.000 metros cuadrados.

Fue el pasado verano cuando el centro comenzó a coger forma y se pudo ver en pie el primer, y hasta ahora único, edificio del solar. En mayo de 2023 la empresa promotora planteó algunos cambios sobre su proyecto inicial, que pasaron por eliminar los usos hoteleros previstos en la parcela. Propusieron mantener la edificabilidad del recinto: 26.248 metros.

Way Cáceres, según sus promotores, será mucho más que lo que se puede ver ahora junto al hipermercado Carrefour. La previsión es que haya, además, tiendas de moda, bricolaje y electrónica. En la zona de ocio hay previsto un rocódromo y salas de cine de última generación con más de 1.200 butacas.