Cuentos contra el calor y un museo que muda de piel en Cáceres

Julio nos arrolla en su segunda quincena, cuando en las calles se palpa ese verano de verdad, el del vacío nuclear en las ciudades, ... la calma total de la hora de la siesta y la pereza mañanera, esa que se traduce en que es imposible tomarse un café en el centro a las ocho de la mañana porque está todo, o al menos muchos bares, cerrados. Los conciertos al aire libre (como los del Pedrilla, que arrancaron anoche), las lecturas atrasadas, las series que vemos sobre el sofá (un capítulo más y me voy a dormir) y esos bares, qué lugares, en los que buscamos refugio y aire acondicionado se alían para olvidar que hay 40 grados y el mar ni se huele. Summer in the city.

La semana cultural en estos últimos días estivales ha estado marcada por el cierre temporal de la Casa de las Veletas y la apertura de la Casa de los Caballos, que durante la obra el Museo de Cáceres será el único espacio visitable de este sancta santorum de la arqueología, la etnografía y las Bellas Artes en la provincia que camina ya definitivamte hacia su modernización.

Desde el miércoles, y muchos visitantes ya lo han podido escrutar, se muestran 31 piezas inéditas que formaban parte de los fondos del museo. Entre ellas hay restos arqueológicos del yacimiento de Cáceres El Viejo, monedas de oro, así como piezas pictóricas la sección de Bellas Artes tanto de artistas extremeños como nacionales de primer nivel. El aljibe almohade permanecerá cerrado, pero al mos, y no es poco, este espacio mantendrá viva la llama de uno de los espacios más visitados tanto por los turistas como por los cacereños. Se puede contemplar también a través de este primer espacio del museo remodelado cómo quedará el resto.

Al mismo tiempo hay una buena tourné de exposiciones abiertas distintos locales de la ciudad, como la que muestra desde la semana pasada la artista Aloa Piezzas. Se llama 'Fragmentos unificados' y es una propuesta «vibrante y poco convencional que transforma el espacio un universo donde el color, las luz y las emociones se entrelazan sin límites».

La librería especializada La Lente y el pincel ofrece también 'The Journey of the lioness hairs' (El viaje de las Pelos de Leona) de Miriam A. Gómez, que podrá verse hasta el 10 de septiembre su local de avenida de España, 25.

A estas muestras se une hasta el 22 de julio el Palacio de la Isla la exposición 'Luz y Honor: El Alcalde de Zalamea', de José Luís Gilgado, que conmemora el XXX aniversario de la primera representación de esta obra y celebra la fuerza de una tradición viva que define la identidad cultural de Zalamea de la Serena..

El concejal Jorge Suárez inauguró junto al concejal Emilio Borrega y al autor de las fotografías y concejal de Cultura de Zalamea, José Luis Gilgado esta exposición, un intercambio turístico y cultural con el Ayuntamiento de Zalamea de la Serena, «importante para el camino que estamos siguiendo de la capitalidad cultural 2031 para Cáceres, pero no sólo para nuestra ciudad, sino para la provincia y la región», destacó el edil cacereño. Sirve para conocer la implicación de este pueblo pacense la que es una Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El autor explicó durante la inauguración de la muestra que «aplicando técnicas que me gustan, y coincide con la época de Calderón, el estilo barroco, de luces y sombras, claroscuros, me parecía una idea muy bonita hacer una sesión fotográfica con los actores la que destacáramos mucho más la personalidad de los personajes. No hay nombres de cada foto, decidí no ponerle porque el nombre de todas es Zalamea, es la esencia del pueblo de Zalamea plasmada nuestra obra y estas fotos».

Del Palacio de la Isla a la Biblioteca, donde todos los miércoles del verano se llevan a cabo sesiones del Hada de los Cuentos de Atakama Producciones, un lugar a refugio del calor para que los más pequeñitos echen la mañana.

Nos vamos un poco lejos de la capital, en concreto al Geoparque Mundial Unesco de Villuercas Ibores Jara, que ya presume de certificado Destino Starlight, un reconocimiento que avala este espacio como uno de los lugares del mundo que reúne las mejores condiciones de visibilidad de los cielos y estrellas y un lugar idóneo para disfrutar del Astroturismo, actividad cada vez más demandada, señala la Diputación de Cáceres.

La alcaldesa de Berzocana y presidenta de Aprodervi, María de los Ángeles Díaz (Nines) fue la cargada de dar la bienvenida a los participantes al acto de celebración del certificado el martes. Ella definió el Destino Starlight como una forma de «mirar al cielo con los pies la tierra» destacando así la oportunidad que se brinda a los municipios de la Mancomunidad Villuercas Ibores Jara para impulsar su desarrollo sostenible.

Intervino en el acto el director general de Turismo, Óscar Mateos; el subdirector del Geoparque y gerente de Aprodervi, Javier López; la presidenta de la Asociación de Empresarios Geovilluercas, Eva Eckermann y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales. ¡Hasta el próximo sábado!