CSIF reclama mejoras económicas para los empleados municipales El sindicato pide negociar un nuevo convenio, que se convoque la comisión de teletrabajo y el prorrateo de la carrera profesional de 2025

Redacción CÁCERES. Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El sindicato CSIF ha reclamado al equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres mejoras económicas y un nuevo acuerdo-convenio que mejore la situación laboral y económica de todos sus empleados públicos.

Asimismo, ha pedido el cumplimiento de los acuerdos adoptados, como son la presentación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) pendiente, la convocatoria urgente de la comisión de teletrabajo prevista para octubre pasado y el prorrateo de la carrera profesional de 2025.

En un contexto de negociación de cara a la aprobación de los próximos presupuestos de 2026, CSIF ha pedido al equipo de Gobierno y al resto de grupos políticos «altura de miras» para sacar a delante unos presupuestos que «son altamente necesarios para el desarrollo y avance de la ciudad de Cáceres».

«La ciudad y los cacereños no nos merecemos un año sin presupuestos, por lo tanto, pedimos a los grupos políticos con representación municipal que se pongan a trabajar de forma conjunta hasta sacarlos adelante», asegura el sindicato en nota de prensa.

Al mismo tiempo, ha apelado a «una negociación, real y efectiva» con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y económicas de los empleados municipales. «Por eso, desde el diálogo, la negociación y el consenso con los representantes de los trabajadores, instamos a que en este próximo ejercicio presupuestario se reflejen dichas mejoras económicas en partidas concretas», añade la nota.

En concreto, deberían de recoger apartados para cubrir el nivel IV de la carrera profesional, revisión de los niveles del complemento de destinos del conjunto de los trabajadores, recuperación de las pagas extraordinarias integras y una revisión y modificación del acuerdo convenio.

Para CSIF, «es absolutamente necesario llegar a acuerdos de mejoras salariales para el conjunto de los trabajadores mientras se termina el desarrollo de la nueva catalogación de los puestos de trabajo, que se está realizando por parte de una empresa externa».

El sindicato ha advertido que, «si en un breve periodo de tiempo» no ve avances en las negociaciones, iniciará un calendario de movilizaciones «hasta conseguir lo que es de justicia para los trabajadores municipales».