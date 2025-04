La contratación de la obra de la Ronda Sureste de Cáceres se retrasa hasta febrero

La obra de la Ronda Sureste tendrá que esperar. La obtención de los terrenos sigue alargando un proceso que se esperaba que fuese mucho más ... ágil y que dio un paso que parecía decisivo con el anunció para contratar los trabajos en enero de 2022. Casi un año después, no solo no se ha decidido el nombre o los nombres de las constructoras que se encargarán de ejecutar el segundo tramo, entre Charca Musia y la carretera de Badajoz, sino que además la licitación se encuentra paralizada. Ese retraso se prolongará aún más, al menos hasta el mes de febrero, según las estimaciones de la administración regional. La ocupación del suelo por el que discurrirá la variante en su tramo sur es el gran condicionante.

«Se convocará la mesa de contratación cuando estén los terrenos disponibles, que se prevén para febrero», confirma la Consejería de Infraestructuras. Fue su máximo responsable, Manuel Martín, el primero que advirtió en una visita a Cáceres que la expropiación de esos terrenos estaba dificultando la acción. El Consejo de Gobierno declaró urgente dicha ocupación, pero el atraso no deja de ser considerable.

El parón administrativo queda patente en la mesa de contratación. No ha vuelto a haber convocatorias desde el mes de abril. Para entonces ya debía estar lista la adjudicación, aunque no ha sido así. En septiembre pasado se publicó un anuncio en la plataforma de contratación pública sobre una nueva cita de órgano para el día 18 de ese mes. No obstante, fue anulada.

20 millones

Se refería al denominado lote 1, de ese segundo tramo. Es el que va desde la glorieta del ferial a la carretera de Badajoz, actual N-523 y cuenta con un importe de 10,5 millones. El segundo lote, de 9,3 millones, conecta la N-630 y la Ex-206, carretera de Miajadas. En total, para el tramo que falta de la ronda se cuenta con unos 20 millones. Son tres kilómetros que darían continuidad al que ya está operativo entre la carretera de Trujillo (avenida de la Universidad) y Charca Musia. Los que sí se han formalizado son los contratos para la asistencia técnica de las obras, aunque paradójicamente son esas obras las que todavía no se pueden iniciar al no contarse ni con empresas ni con los terrenos.

En noviembre, medio centenar de propietarios de suelo ya fueron citados en el Ayuntamiento. Hay casi 600.000 euros para expropiar e indemnizar

En este sentido, medio centenar de propietarios de suelo por el que transcurrirá la variante sureste acudieron el pasado 20 de noviembre al Ayuntamiento al levantamiento de actas previas dentro del expediente de expropiación forzosa. El Consejo de Gobierno había declarado urgente la ocupación de los terrenos por la «necesidad de ejecutar cuanto antes el tramo proyectado para dar solución» a los problemas relacionados con el tráfico en Cáceres y permitir que este sea «más seguro y fluido», explicó entonces la Junta.

Las afecciones de suelo están cuantificadas en el proyecto en algo más de 328.000, con indemnizaciones previstas por importa de 241.000 euros. En total, expropiaciones e indemnizaciones se calculan en algo más de 570.000 euros.

Infraestructuras plantea la necesidad de disponer del suelo y espera que la licitación se retome «cuando estén los presupuestos aprobados». En el borrador de las cuentas regionales aparecen 4,7 millones para 2024. Quedan otros siete para 2025 y algo más de ocho para 2026.