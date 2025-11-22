Conferencia de Antonio Campesino sobre la Ciudad Vieja

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El catedrático de Geografía Urbana y Regional de la Universidad de Extremadura Antonio Campesino ofrecerá el próximo jueves 27 de noviembre a las 19.00 horas en el Museo de Cáceres una conferencia titulada ‘El Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Cáceres, Patrimonio Mundial’. La charla forma parte del I Ciclo de Conferencias ‘Arqueoforum’, que el Museo ha organizado con motivo del 39 aniversario de la declaración de la Ciudad Monumental de Cáceres como Patrimonio Mundial Unesco en 1986.