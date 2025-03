Condenado a seis años de prisión el joven que apuñaló a un amigo de su novia en Madrigal de la Vera

El joven de Madrigal de la Vera que en el verano de 2023 apuñaló a un amigo de su novia ha sido condenado a ... seis años de prisión por homicidio en grado de tentativa. Deberá indemnizar a la víctima, además, con una cantidad de 40.736 euros en concepto de responsabilidad civil por las lesiones y las secuelas causadas.

Las partes, que estaban citadas a las diez de la mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, han llegado a un acuerdo en la vista celebrada para dirimir las cuestiones previas a la celebración del juicio. De entrada, la Fiscalía pedía nueve años de prisión al considerar que había una intento de homicidio. La acusación particular elevaba esta petición hasta los diez años y apuntaba que se trataba de un asesinato en grado de tentativa. Mientras tanto, la defensa del acusado mantenía que no había habido intención de matar y que lo que se había producido era un delito de lesiones agravadas, cuya pena oscila entre los dos y los cinco años. La vista, que no ha sido pública, se ha prolongado durante media hora y ha concluido, contra todo pronóstico, con un acuerdo de las partes.

Así lo ha comunicado el letrado Luis Fernando Campos, abogado de la víctima. El acusado «ha sido condenado a seis años de prisión, responsabilidad civil y las accesorias», ha informado en compañía del joven que resultó herido. «Las lesiones eran muy graves. Estuvo un mes y medio en el hospital, de los que 14 estuvo en la UCI. Y luego fueron muchos días de curación porque hubo complicaciones. Perdió tres litros de sangre. Nosotros lo calificábamos como asesinato en grado de tentativa por considerar que había habido una alevosía sorpresiva pero al final se ha llegado al acuerdo y se condena por homicidio en grado de tentativa. Pensaba que el acusado no iba a conformarse con una pena de seis años. Pero se ha conformado», ha agregado. Se ha dictado sentencia 'in voce'. El fallo judicial es firme.

Los hechos ocurrieron en julio de 2023, el condenado está en prisión desde entonces

El acuerdo ha sido adoptado entre la acusación particular, la defensa y la Fiscalía. El acusado, que está en prisión desde que ocurrieron los hechos, ha sido trasladado hasta la Audiencia Provincial. «Ha habido una conformidad. Mi cliente ha aceptado su responsabilidad y punto», ha señalado el abogado defensor, José María Machacón, quien ha detallado que la indemnización se corresponde con la cantidad solicitada por el Ministerio Fiscal. La víctima lleva en la cárcel un año y medio, un tiempo que es computable a efecto de la pena y que se descuenta de los seis años. «En teoría podrá pedir permiso pronto. Y cuando cumpla la mitad de la condena hablaremos de la posibilidad del tercer grado», ha avanzado el letrado.

De la misma edad

Víctima y condenado tenían 24 años en el momento de los hechos. Todo ocurrió en el verano de 2023. La Guardia Civil fue avisada a las 5.30 de la madrugada del 8 de julio de unos hechos que se produjeron en Madrigal de la Vera. Los jóvenes salieron de una discoteca de Villanueva de la Vera y se trasladaron a Madrigal, donde se produjo la agresión.

El condenado, con antecedentes penales que no computan a efectos de reincidencia, estaba en una discoteca con su novia y ambos mantuvieron una discusión. El hombre se fue al domicilio donde convivían, cogió las llaves del coche de la chica y se fue a casa de su madre, situada en Madrigal.

Sobre las 4.30 horas de la madrugada, según el relato de la Fiscalía, la novia salió de la discoteca y vio que el coche no estaba donde lo había dejado. Junto con cuatro amigos, fueron juntos a Madrigal para recuperar el vehículo. Una vez allí, la chica llamó a la que era su pareja para pedirle las llaves. Él bajó para dárselas pero insistió en acompañarla al sitio donde estaba estacionado el vehículo.

Más tarde, comenzaron a caminar mientras discutían -él sufre una discapacidad física y tiene una pierna amputada- y los amigos de ella los siguieron para no dejarla sola. A mitad de camino, el acusado se giró y dio un empujón a la víctima, según recoge el Ministerio Fiscal en sus calificaciones.

Reanudaron la marcha mientras la pareja seguía discutiendo y el amigo que había recibido el empujón recriminaba su actitud al acusado. Fue entonces cuando se giró y le clavó en la zona izquierda del abdomen un objeto punzante (arma blanca) que introdujo hasta la guarda. Después, el acusado se marchó del lugar, describe la Fiscalía.

La víctima fue trasladada en un primer momento al hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata y, posteriormente, al Virgen del Puerto de Plasencia. Tenía afección en el páncreas y pérdida de sangre. Diez kilómetros separan Madrigal y Villanueva de la Vera. Ambas localidades se vieron impactadas por este suceso.