Principio de acuerdo en el juicio de la pelea en la que un exalcalde de Guijo de Granadilla perdió la visión de un ojo

Dieciséis años de cárcel por pegar en 2018 al alcalde de Guijo de Granadilla e indemnizarle con 121.000 euros por las graves lesiones que ... sufrió, entre ellas la pérdida de visión de un ojo. Esa es la petición de pena que el ministerio fiscal fijó para un joven de 30 años que este jueves se presentó ante la Audiencia Provincial de Cáceres que le acusa de un delito de atentado y otro de lesiones.

A las nueve y media de la mañana en el Palacio de Justicia estaba por un lado el principal acusado con su abogado Emilio Cortés Bechiarelli, y por otro el exalcalde del PP, Octavio Blanco de la Fuente, con su abogado Miguel Cantero Calvo. El exalcalde también estaba acusado del delito de lesiones y el fiscal pedía para él un año de prisión y pagar 6.200 euros de indemnización.

Pelea por un coche

El origen del procedimiento judicial está en lo ocurrido el 16 de agosto de 2018 en Guijo de Granadilla, localidad de 500 habitantes que está a 28 kilómetros de Plasencia. Según el relato de la acusación del fiscal, el propietario de un coche no podía sacarlo de una zona peatonal por impedírselo un vehículo del Ayuntamiento. A las tres y media de la tarde el propietario del coche inmovilizado fue a la casa del alcalde, para exigirle que cambiara el coche. El alcalde le dijo que estaba comiendo, que no tenía la llave del turismo y que esperara 15 minutos, cerrando la puerta. El conductor siguió llamando al timbre de la casa diciendo que no se iría hasta que el alcalde quitara el coche, golpeando fuertemente la puerta. El alcalde salió, le quitó la mano del timbre y empezaron a forcejear. Llegó también el padre del conductor y se inició una pelea en la que el alcalde sufrió lesiones; pero él también agredió al padre y al hijo. El peor parado fue el alcalde del PP, que perdió la visión del ojo izquierdo.

Las tres personas que intervinieron en la pelea eran acusados de lesiones, pero el padre del conductor ha fallecido.

El acuerdo

Este jueves por la mañana, en el pasillo principal del Palacio de Justicia de Cáceres, el abogado defensor y el de la acusación particular se mostraban satisfechos, porque habían llegado a un acuerdo que parecía satisfactorio para las dos partes: El joven de 30 años aceptaba ser condenado a dos años por el delito de lesiones y a cinco meses por el delito de atentado, por lo que no tendría que ir a la cárcel, al no ser ninguna de las penas superior a dos años y no tener antecedentes penales. Aceptaba pagar una indemnización, que las partes no quisieron desvelar, pero parece que se acerca a la mitad de lo que pedía Fiscalía. También aceptaba cumplir la medida, de que durante 22 años no se pueda acercar a menos de 500 metros del exalcalde ni comunicar con él.

«Lo más prudente ha sido llegar a un acuerdo, aunque siempre queda la duda de qué hubiera sucedido si se celebra el juicio -afirmó Emilio Cortés-. El derecho penal es como una cebolla en la que la primera capa es la prisión. Con este acuerdo mi cliente no irá a la cárcel, y también se evita a la administración de Justicia un juicio largo con muchos testigos y peritos». El abogado Miguel Cantero señalaba la importancia de que el agresor del exalcalde hubiera admitido su culpabilidad.

Una vez llamados los abogados ante los magistrados del tribunal, la Audiencia decidió que el acuerdo quedaba en suspenso, porque el acusado principal tenía que entregar más dinero al exalcalde para poder aplicar la atenuante de reparación del daño. Ya le había pagado parte de la indemnización, el lunes le pagara otra cantidad y entonces el martes, ya se firmará el acuerdo que le libra de entrar en prisión.