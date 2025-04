Condenado a dos años de prisión por acosar a una mujer por su orientación sexual en la provincia de Cáceres

Un joven de alrededor de 30 años ha sido condenado este martes en la Audiencia Provincial de Cáceres por cometer un delito de odio, al ... acosar a una mujer por el hecho de ser lesbiana.

Según el escrito de la acusación pública, desde junio de 2018 hasta abril de 2019 el procesado se metía con la mujer cada vez que la veía por la calle (una vez por semana), con la finalidad de humillarla y menoscabar su dignidad, mostrando su hostilidad a las personas homosexuales. Delante de otras personas le decía: «¡Qué pintas llevas, marimacho!», «Vaya marimacho, travesti, tenías que ser hombre».

Después del mes de abril de 2019, hasta marzo de 2021 las humillaciones aumentaron, pasando a meterse con ella dos o tres veces por semana. La Fiscalía aseguraba en su escrito que incluso la buscaba cerca de su domicilio. En un día de enero de 2021 cuando con otras personas se encontraba cerca del domicilio de ella, le tiró una bolsa de basura que le impactó en la cara haciendo que cayera al suelo. Cuando la mujer se levantó el ahora condenado y sus amigos le fueron siguiendo todo el camino a su casa mientras le decían: «Puto marimacho. Vaya mierda de persona eres. No vales para nada».

En tratamiento psicológico

El ministerio fiscal señalaba que esta situación había afectado a la mujer, experimentando un padecimiento mental y emocional, pasando más tiempo en su casa por miedo a encontrarse con el acosador, y dejando de participar en actividades deportivas para también evitar encontrarse con él.

Según el informe pericial psicológico emitido por el psicólogo del Instituto de Medicina Legal de Cáceres, ella se encuentra en tratamiento psicológico, «y únicamente desearía una reparación en forma de perdón por la ofensa recibida».

El acosador fue juzgado en la Audiencia de Cáceres acusado de cometer un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, relacionado con un delito de lesiones.

No irá a la cárcel

El fiscal y el abogado defensor llegaron a un acuerdo de pena, por el que el procesado ha sido condenado a dos años de prisión, lo que supone que no irá a la cárcel ya que no tiene antecedentes penales. Tiene que indemnizar a su víctima con 1.000 euros, no pudiendo comunicar con ella ni acercársele a menos de 200 metros durante cuatro años.

Por otra parte, debe pagar una multa de 630 euros, y se le inhabilita durante cinco años para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre.