«Los conciertos en salas pequeñas son para gourmets»

Se han curtido en la carretera, en larguísimas giras con infinitas paradas. Ante miles de personas o ante un puñado. Ahora toca lo segundo. La ... banda vallisoletana de rock Arizona Baby actúa esta noche en la sala Boogaloo de Cáceres ante 150 personas y lo hace con gusto, con ese placer de volver a los orígenes que describe Javier Vielba, su vocalista y líder. La banda (que integran además Rubén Marrón y Guillermo Aragón) presenta su último disco, 'Salvation', el sexto de su carrera. Es un concierto organizado por la promotora Piñata Productions.

–Esta noche actúan en Cáceres en sala pequeña. ¿Cómo lo afrontan?

–Con mucha ilusión, hay que tener en cuenta que somos un grupo de rock de la vieja escuela, en el sentido de que llevamos muchos años en la carretera y previamente a ser conocidos veníamos de ese circuito de salas pequeñas que en el fondo nunca hemos abandonado. La banda de verdad nunca abandona las salas.

–Los grandes festivales se han multiplicado, cada vez hay más.

–Si vas a los MacDonald's cada vez son más grandes, pero Martín Berasategui tiene cuatro mesas y hay que reservar con un año. La experiencia de las salas pequeñas es para la gente de morro fino, para los gourmets que son bonvivant de la música y que aprecian la calidad del sonido, la intensidad de la experiencia...puedes ir al festival a hacer colas infinitas, torrarte bajo el sol o que te cobren más de seis euros por un agua o ir a una sala de conciertos y disfrutar de una buena cerveza fría con la barra al lado sin pensar en la pulsera. No conozco a nadie que haya ido a un concierto de una sala que se haya arrepentido, pero sí conozco a mucha gente que se ha arrepentido de ir a un festival. No es un ataque al festival como formato, hay festivales con una trayectoria y que sí que tienen una esencia auténtica, esos yo los aplaudo y los amo, pero critico la masificación, el culto al gran evento, el querer estar en el gran eventazo para estar tu story de Instagram pero que no sé hasta que punto estás disfrutando.

«Amo y aplaudo los festivales que tienen una esencia auténtica, critico la masificación» Javier Vielba Arizona Baby

–Nuevo disco y vuelta a los orígenes también.

–Sí, el 10 de noviembre salió 'Salvation', que es una reivindicación del arte como forma de salvación en un mundo cada vez más deshumanizado, a nivel sonido y creativo es un disco muy crudo y directo, grabado en el estudio La Mina, en Sevilla, buscando la toma buena, sin artificios. Dura 32 minutos.

–Así que lo tocarán enterito en Boogaloo.

–Sí, completo. Nos va a dar tiempo para tocar el disco completo más una hora de repaso a nuestras canciones que sabemos que le gustan a nuestro público y algunas que nos gustan a nosotros también. Con esta nueva gira queremos tocar muchas canciones de nuestro catálogo que en giras anteriores se quedaron fuera y queremos recuperarlas porque sabemos que son muy buenas y mucha gente no las pide. Arizona Baby funciona muy bien en un festival, en una plaza de una ciudad, en pueblo, en fiestas, pero también funciona idóneamente en una sala de conciertos con la gente bien juntita, sudando, bailando y gritando.

-Se cumplen 20 años desde que empezaron. ¿Da vértigo, alegría?

-Cuando uno dice 20 años parece que fuera gente ya muy mayor, lo que pasa es que fuimos muy precoces, empezamos muy jóvenes. En 2003 se formó el grupo, pero hubo seis años con un disco autoeditado en 2005 que estuvimos en el circuito más underground y menos conocido. Estuvimos ahí a pico y pala, rollo medio mochilero, tocando en la calle, liando a colegas para que nos prestasen la furgoneta...sin apoyos. Consideramos que nuestra carrera profesional comenzó, por eso no hemos hecho nada de gira aniversario 20 años. Quizás celebraremos los 15 en 2024, ya que a ojos del público llevamos desde 2009. Pero ni nos dormimos en los laureles ni vivimos en la nostalgia ni en el pasado. Estamos en nuestro mejor momento como grupo.

-¿Conocen la sala?

-Sí, en la Boogaloo hemos tocado tres o cuatro veces seguro, y en Cáceres hemos tocado en el Womad de hace tiempo, 2014 o 2015.